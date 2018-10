scuolainforma

: Tutta la classe dirigente è ora preoccupata per il popolo: “la manovra del popolo la paga il popolo”. Vedremo. Ma f… - StefanoFassina : Tutta la classe dirigente è ora preoccupata per il popolo: “la manovra del popolo la paga il popolo”. Vedremo. Ma f… - pierofassino : Un bilancio statale che aumenta deficit e debito. Cioè mutui e prestiti a famiglie e imprese più cari; costo delle… - scuolainforma : Pensioni scuola ultime notizie: esito dell’incontro di oggi Miur-INPS-sindacati -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Come relazionato da una nota pubblicata sul sito di Flc-Cgil, si è svolto quest’, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, un incontro tra le rappresentanze del, dell’e le Organizzazioni sindacali. Il confronto si è reso inevitabile in seguito alle problematiche riguardanti il diritto alla pensione per il personale scolastico., incontro: l’‘Nella relazione iniziale della dottoressa Novelli – spiega la nota del sindacato – sono stati elencati alcuni dei motivi che hanno reso problematico l’accesso alla pensione per un alto numero di pensionandi, motivi che si traducono per la FLC CGIL in un prematuro avvio da parte dell’della gestione delle certificazioni, quando ancora non c’era alcun rapporto tra le operazioni di adempimento di entrambi le istituzioni,, ...