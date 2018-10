Pensioni | quota 100 non è soltanto 62 anni e 38 di contributi | parola di Salvini

Pensioni e LdB2019 - Salvini : con Q100 in Manovra 'non ci sarà quota 41' : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono arrivare la conferma dal Vice Premier Salvini sull'esclusione della quota 41 per i lavoratori precoci [VIDEO] dalla legge di bilancio 2019, con il rinvio al prosieguo della legislatura. Nel frattempo dall'opposizione arrivano dure critiche al riguardo, mentre i sindacati preparano la mobilitazione. Infine, dai Comitati si esprime preoccupazione in merito all'emergere di un possibile vincolo rispetto ai ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Damiano : Quota 100 e Quota 41 - non ci sono soldi per entrambe (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 ottobre. Le parole di Cesare Damiano su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 05:57:00 GMT)

Pensioni - Brambilla su Quota 100 : ‘La gente pensa all’immediato - il Governo alle elezioni’ : La riforma Pensioni che il Governo gialloverde intende includere nella Legge di Bilancio 2019 non piace all’economista leghista, Alberto Brambilla. In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Giornale’, Brambilla ritiene che l’Italia non abbia bisogno di altra assistenza e di altra spesa sociale. Se mandiamo in pensione 300mila persone in più in un anno – ha sottolineato l’economista – il ...

Pensioni - con quota 100 addio al cumulo : Potrebbe essere vietato sommare i contributi per chi intende andare in pensione con quota 100 . Il governo starebbe infatti valutando l' ipotesi di vietare il ricorso al cumulo gratuito dei contributi ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini : non ci sarà Quota 41 nel 2019 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Salvini: non ci sarà Quota 41 nel 2019. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 ottobre(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:24:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Le domande sulle misure per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Le domande sulle misure per le donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 ottobre. Cresce l’attesa, dopo la presentazione della Nota di aggiornamento del Def, per l’approvazione della Legge di bilancio, che conterrà diverse misure tra cui quelle relative alla RIFORMA delle PENSIONI. Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna ...

Pensioni - come cambia la quota 100 e chi potrà lasciare il lavoro in anticipo : Poche certezze e tanti dubbi su ciò che il governo farà in tema di Pensioni con la legge di bilancio: ancora da definire i requisiti della quota 100, che dovrebbe essere riservata solamente a chi ha almeno 38 anni di contributi versati (ma si valutano anche altre opzioni). Il governo studia la possibilità di introdurre anche la quota 41.Continua a leggere

Pensioni - "salta" per quest'anno quota 41 : Il vicepremier Matteo Salvini: "Non ci sarà 'quota 41' già da quest'anno, non abbiamo la bacchetta magica: i tempi sono per...

Pensioni quota 100 e 41 - ultime notizie 8/10 : ‘non si può arrotondare’ : Oggi 8 ottobre, le notizie sulle Pensioni con Quota 100 si concentrano sui possibili paletti necessari a rientrare nel limite di spesa. Il Governo Lega-M5S sta studiando l’eventuale introduzione del divieto di cumulo per chi andrà in pensione con questo provvedimento.-- Il Sole 24 ore sottolinea che ancora non è chiaro se il divieto di cumulo per chi sceglie la pensione con Quota 100, sia assoluto o relativo (ovvero che comporta solo ...

Le nuove Pensioni con quota 100 e quota 41 : come e da quando : Il funzionamento di quota 100 e quota 41 è oggetto di grande attenzione da parte dei futuri pensionati. Molti temono la trappola della penalizzazione per l’uscita anticipata dal lavoro. Indispensabile sottolineare come nel programma di governo di riforma delle pensioni non ci saranno tagli per chi sceglierà di andare anticipatamente in pensione. Ci sarà il congelamento dell’aumento dell’età e dei contributi previsti a partire ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Brambilla : il sistema rischia di non reggere (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Brambilla: il sistema rischia di non reggere. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 08:59:00 GMT)

Pensioni - Governo verso Quota 100 'secca' nel 2019 ma sarà vietato 'arrotondare' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi, lunedì 8 ottobre, riguardano, naturalmente, le ipotesi legate a Quota 100 e ai possibili paletti che verranno imposti dal Governo gialloverde. Il limite di spesa /7 miliardi non deve essere oltrepassato ed ecco perché occorre mettere in campo una strategia che possa risultare efficace affinché tale soglia non venga oltrepassata. L'esecutivo Lega-M5S starebbe studiando l'introduzione del divieto di ...

Quota 100 Pensioni e turn over : come il governo vuole assumere 2 giovani ogni pensionato : Lo spiega il vicepresidente del Consiglio e ministro del lavoro Luigi Di Maio: "Proveremo ad assicurare un ricambio generazionale nelle imprese, permettendo a quelle partecipate dallo Stato di assumere due giovani per ogni impiegato che viene mandato in pensione grazie ai nuovi meccanismi che entreranno in vigore".Continua a leggere

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e divieto di cumulo : ‘fissi’ i 38 anni di contributi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 7 ottobre. Quota 100 e Quota 41 insieme, c’è chi dice no. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:27:00 GMT)