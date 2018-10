Pensioni e lavoro | Italia verso il baratro | ‘Salvini e Di Maio si fermino’

newsinforma

: #Salvini: «Lo spread? Prima vengono il lavoro e le pensioni» - LegaSalvini : #Salvini: «Lo spread? Prima vengono il lavoro e le pensioni» - TgLa7 : #Manovra: Salvini, pensioni e lavoro vengono prima dello spread - MediasetTgcom24 : Fmi: l'Italia preservi le riforme delle pensioni e del lavoro #fmi -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Dall’opposizione continuano le dure critiche sugli ultimi aggiornamenti della legge di bilancio, in materia di. Alessia Rotta, Parlamentare del PD, afferma: “Salvini e Diin pieno delirio di onnipotenza stanno portando il Paese nel. Se i nostri titoli diventeranno spazzatura chi comprerà il debito per pagare stipendi e? Se vogliono bene all’si fermino. Stanno scherzando col fuoco”. La questione spread sta in cima alle preccupazioni: “Lo spread è come il rosso di un semaforo. Significa che devi fermarti” continua.Quota 100 e Quota 41: ultime notizie Intanto, continuano a circolare le ultime notizie sullecon quota 100 e Quota 41. Appare chiaro che Quota 41 non sarà inserita in LdB, ma Salvini ha già informato del fatto che non si tratta di una cancellazione, ma di un rinvio. ...