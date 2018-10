Penna | lavoriamo per riportare legalità ad Ostia

romadailynews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Roma – “Prosegue il nostro impegno perla legalita’ ad. Stamattina le forze dell’ordine hanno sgomberato una casa popolare occupata illegittimamente da un componente di una nota famiglia mafiosa. Ringraziamo i 150 agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e la Polizia di Stato per questo intervento che restituisce alla comunita’ un alloggio del patrimonio immobiliare comunale. Le case popolari sono state per anni gestite illegittimamente ma oggi tracciamo una linea di discontinuita’ con il passato, le liberiamo per assegnarle a chi ne ha davvero il diritto”. Cosi’ la consigliera comuanale del M5s, Carola, sulla sua pagina Facebook. “#Nonabbassiamolosguardo- aggiunge- continua la battaglia per sottrarre il X Municipio dall’oppressione di clan a base familistica, associata ad un percorso di ...