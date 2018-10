Pelle e capelli | le ricette beauty con la zucca

Cannabis : l’elisir di giovinezza per Pelle - barba e capelli : Tutto ha avuto inizio il 9 novembre 2015, giorno in cui è stato emesso il decreto 279 che autorizza la coltivazione di Cannabis per la produzione di medicinali vegetali. Da quel momento il mondo del beauty si è reso conto che la canapa è un potente anti-infiammatorio e anti-age. Dalla pianta di Cannabis si estraggono, infatti, due potenti principi attivi che non hanno niente a che fare con la sostanza stupefacente THC. L’olio ripara, ...

La chiamano mostro perché perde capelli e Pelle - era vittima di dipendenza da creme : Alla 28ennne erano state prescritte creme steroidee all'età di dieci anni ma con gli anni ha sviluppato una dipendenza da steroidi che l'ha portata a perdere capelli e pelle.Continua a leggere

Collagene : ottimo per i capelli e le unghie - fantastico per la Pelle : Il Collagene stimola la sintesi, la produzione e la crescita delle cellule cartilaginee: insomma, per vivere bene e fare sport occorre non scendere sotto i livelli di guardia. Un'arma contro l'...

Napoli - Ospedale Pellegrini : infermiera aggredita/ Donna è stata trascinata per i capelli nel pronto soccorso : Napoli, Ospedale Pellegrini: infermiera aggredita. La Donna di 41 anni è stata trascinata per i capelli all'interno del pronto soccorso e le è stata data una prognosi riservata di 15 giorni.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 00:45:00 GMT)

Pelle e capelli sani con i prodotti a base di Infuso di Foglie d’Olivo - anche d’estate : “Mediterranean Secret” di Evergreen Life Products : L’olio d’oliva è da sempre uno dei rimedi naturali più amati per la cura della Pelle, dei capelli e la bellezza dell’incarnato. Sono molte le proprietà nutritive che quest’olio, soprattutto se extravergine, può esprimere per incentivare il rinnovamento cellulare, regalare elasticità e trattare piccoli inestetismi. E proprio ispirandosi a questi benefici, Evergreen Life Products ha creato una linea di prodotti che ne racchiude i segreti di ...

Beauty for dummies : guida base alla cura di Pelle e capelli : Il mondo della bellezza, fatto di prodotti, trattamenti, routine varie, è vasto e complicato: una vera giungla in cui districarsi. Scegliere il prodotto giusto per le proprie esigenze può essere davvero difficile, soprattutto se non si hanno le conoscenze base per riconoscere ciò che si ha davanti. Ecco allora una guida semplice (a prova di dummies) per imparare a leggere le informazioni essenziali sulle etichette e riuscire finalmente a fare un ...

Avocado : ricette beauty per Pelle e capelli : L’Avocado non ha solo conquistato il mondo del cibo, regalandoci ricette super golose e salutari come l’Avocado toast o il guacamole, ma è anche entrato nel mondo beauty. Sono moltissime le aziende che offrono prodotti a base di Avocado, un vero toccasana per pelle e capelli grazie alle proprietà di questo frutto tropicale. L’avocando infatti è ricco di vitamine A ed E che, insieme a una serie di minerali come il calcio, il magnesio e il ...