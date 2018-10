Pedofilo cannibale e ‘fidanzata’ 12enne uccidono un uomo | cucinano il cervello e lo

fanpage

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il corpo martoriato della vittima è stato ritrovato in un appartamento a Novinka Village, vicino San Pietroburgo. La ragazzina è finita in un centro per minori, sul 22enne gravano le accuse di omicidio e violenza sessuale. Rischia sino a 25 anni di carcere.