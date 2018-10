Pd | fuori i nomi Cosa si muove nella corsa alla segreteria

Astronomia : guasto sul Telescopio Spaziale Hubble - messo fuori gioco dai suoi giroscopi : Il Telescopio Spaziale Hubble è stato messo fuori gioco da un serio problema. La NASA ha annunciato che uno dei giroscopi ha ceduto lo scorso venerdì. I giroscopi sono necessari per mantenere Hubble puntato nella giusta direzione durante le osservazioni. Di conseguenza, Hubble è ora in “modalità sicurezza” con i sistemi non essenziali disattivati. Questo significa che le osservazioni scientifiche sono in sospeso. I controllori della missione ...

Le Pen : 'Italia fuori da euro? Per Salvini ora non è priorità' - 'Crisi economica colpa dell'austerity' : "Il mondo sta voltando le spalle alla globalizzazione selvaggia e sta capendo che forse il Rassemblement National, la Lega e altri avevano ragione da anni e avevano fatto la buona diagnosi e dato le ...

Grande Fratello Vip - caos nomination. fuori Lisa Fusco - al televoto.. : Lisa Fusco è la prima eliminata della seconda puntata del Grande Fratello Vip 3, mentre in nomination questa settimana ci sono Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo , non espulso per la frase ...

Grande Fratello Vip 2018 - eliminati e nomination/ fuori Lisa Fusco - Enrico Silvestrin in lacrime : Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in nomination.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:49:00 GMT)

ELIA FONGARO/ Salvo dalla nomination ma nella Casa lo vogliono fuori : "Mi temono" (Grande Fratello Vip 3) : ELIA FONGARO, il personaggio si è messo subito in evidenza con una lite con il comico Maurizio Battista. Questa avrà delle ripercussioni già stasera? (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:55:00 GMT)

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - PRIMA PUNTATA/ Nomination - gaffe e prime polemiche : Silvestrin buttato fuori? : PRIMA PUNTATA per il GRANDE FRATELLO Vip 2018. Dopo l'entrata nella casa dei 19 concorrenti, arrivano le prime Nomination. E scoppia il caso: chi è Silvestrin?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:00:00 GMT)

L’audio di Rocco Casalino : “Senza reddito cittadinanza pronti a far fuori tecnici ministero Economia” : “Nel Movimento 5 stelle è pronta una megavendetta, chi giura che se poi non dovessero uscire all’ultimo i soldi per il reddito di cittadinanza il 2019 saremo pronti a fare fuori quelli del Mef, staremo coi coltelli proprio, non ce ne fregherà di niente”. Queste le parole di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, in una nota audio resa pubblica dai quotidiani La Repubblica e Il Giornale. L'articolo ...

"O ci trovano 10 miliardi per il reddito di cittadinanza o ci dedicheremo nel 2019 a far fuori i pezzi di m... del ministero dell'Economia" : Scoppia la polemica su un audio, il cui contenuto è stato riportato da alcuni giornali, in cui il portavoce di palazzo Chigi attacca i funzionari del ministero dell'Economia. "O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia", dice Rocco Casalino. Frasi pesanti, ma che il M5s difende. "Era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ...

Video - la minaccia di Casalino : "Siamo pronti a far fuori quelle m...e dell'Economia" : È stato diffuso un audio in cui Rocco Casalino (o un suo bravissimo imitatore...) parla con un giornalista e gli suggerisce cosa scrivere, chiedendogli però di essere riportato solo come "fonte parlamentare" e non con il suo nome e cognome e soprattutto con il suo ruolo di portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'audio, che potete sentire cliccando sul Video alla fine del post, Casalino dice: "Se vuoi far uscire una cosa ...

Ultime manovre di mercato in Formula 1 - rischiano di rimanere fuori dai giochi alcuni nomi eccellenti : Tra quelli che rischiano di più c’è Esteban Ocon, escluso dalla nuova Force India e fuori dalla corsa agli altri sedili disponibili Comincia piano piano a formarsi la griglia del 2019, anche la Ferrari ha definito la propria line-up con l’ingaggio di Leclerc al posto di Raikkonen. Il finlandese ha invece firmato un biennale con la Sauber-Alfa Romeo, dove dovrebbe avere come compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Photo4 / ...

Ivrea - nomine Fondazioni - Gambone fuori per incompatibilità : Gillardi verso la presidenza del Carnevale. La legge vieta incarichi a chi è stato consigliere comunale Alla Guelpa il nome più accreditato è quello di Beatrice

Ponte Morandi - tensione in Aula. Toninelli : ‘Subìto pressioni’. Orlando : ‘Allora denunci’. E Sgarbi si infuria : ‘fuori i nomi’ : Momenti di tensione in Aula alla Camera durante l’informativa di Danilo Toninelli sul crollo del Ponte. In un passaggio del suo intervento, il ministro alle Infrastrutture ha ribadito di aver subito “pressioni, interne ed esterne”. Subito dopo, i deputati di Forza Italia (con, tra gli altri, Francesco Paolo Sisto e Vittorio Sgarbi di Forza Italia ed Ettore Rosato e Andrea Orlando del Pd) hanno chiesto al ministro di “fare i ...

Tensione fuori dalla struttura che ospita i migranti della nave Diciotti. Casapound contro gruppi di autonomi : Al centro, tra le due opposte fazioni c'é l'entrata della struttura 'Mondo migliorè protetto dai mezzi blindati. Nelle ultime ore nessuno dei migranti del centro è uscito dalla struttura. L'arrivo di ...

Di Maio a Benetton : "fuori i nomi di chi ha finanziato" : Roma, 28 ago., AdnKronos, - "Chi ha sbagliato pagherà: è ora che tutti i ministri che hanno autorizzato questa follia paghino di tasca propria. Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e ...