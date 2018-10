Paura in campo in Portogallo | Salin sbatte la testa e sviene | Coates gli salva la vita in

sportfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) Sebastianlaal portiere dello Sporting Club De Portugal durante la partita contro il Portimonense SC: le immagini shock Sebastiandifensore dello Sporting Club De Portugal durante la trasferta della sua squadra contro il Portimonense SC si ritrova a fare l’eroe. Il suo portiere Romain, dopo una botta allapresa contro il palo nel tentativo di una parata,a terra privo di sensi. Prima dell’intervento dei sanitari, proprio nel giorno del suo compleanno,compie le prime manovre di pronto soccorso sul compagno. È lui l’eroe di giornata! Ecco il video: A clip ofcomes to’s aid, making sure he doesn’t choke on his tongue afterwent face first with the post. Well done! You may not have the armband, but no doubt you’re a captain & a big example for this team! @Sebastian...