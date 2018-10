Paura in campo in Portogallo | calciatore eroe salva la vita al portiere dello Sporting

calcioweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018)in: Sebastian CoateslaalClub De Portugal, Salin, durante la partita contro il Portimonense SC. L’estremo difensore dopo una botta alla testa presa contro il palo nel tentativo di una parata, sviene incredibilmente. In basso le immagini. A clip of Coates comes to Salin’s aid, making sure he doesn’t choke on his tongue after Salin went face first with the post. Well done Coates! You may not have the armband, but no doubt you’re a captain & a big example for this team! @SebastianCoates pic.twitter.com/VQRwUytsVI —160 EN (@160EN) 8 ottobre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloininlaalClub VIDEO sembra essere il ...