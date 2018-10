Partite Iva | con la flat tax ipotesi di risparmio fino a 7 mila euro

Partite Iva - quanto si risparmia con la Flat Tax : La discussione sul Def è ancora in corso. Tra le misure annunciate dal governo anche quella di allargare il cosiddetto regime forfettario delle Partite Iva.In relazione a questa novità, ci si aspetta che venga adottata una sorta di Flat tax al 15%. Non sono in pochi ad aver preso la calcolatrice in mano per procedere con i calcoli di rito.Come riportato questa mattina da IlSole24Ore, esiste l'ipotesi di risparmiare fino a 7mila euro di tasse. ...

Arriva il Def - rischiano le Partite Iva. Ma M5s : 'Stime precoci - non ingenerare panico' : ... afferma sul quotidiano di largo Fochetti Enrico Zanetti - commercialista, ex segretario di Scelta Civica ed ex viceministro all'Economia del governo Renzi - penalizzate dal fatto che non entrerà in ...

Manovra - Lega : ci sarà la flat tax al 15% per Partite Iva : Roma, 3 ott., askanews, - Nella Manovra ci sarà la flat tax al 15%, lo si apprende da fonti della Lega. 'Una riforma - viene precisato - che qualcuno voleva frenare e che invece permetterà a un ...

Flat tax - risparmi per Partite Iva tra 5 e 18mila euro | Reddito cittadinanza : 780 euro a 2 - 5 mln di italiani : Per Reddito e pensione di cittadinanza stanziati 10 miliardi, peserà anche il possesso della casa. Con l'introduzione della Flat tax, si punta ad ampliare la platea di destinatari del regime forfettario dei minimi. Opposizioni all'attacco della manovra, per il leader FI "impoverisce tutti"

Manovra del popolo : cosa cambia per le Partite Iva : Aggiornamento 29 settembre ore 12:30 - cosa cambia per le partite Iva con la “Manovra del popolo”? Secondo le prime simulazioni riportate da Tgcom24, una volta varata la legge di bilancio per il 2019, le partite Iva che fatturano 50mila euro pagheranno circa 5mila euro in meno di tasse. Chi fattura 75mila euro, invece, risparmierà 7.500 euro, risparmio che sale a 18mila euro per chi ha fatturato pari a 100mila euro. Congelata per il momento ...

Flat tax - risparmi per Partite Iva tra 5 e 18mila euro | Reddito di cittadinanza : 780 euro a 2 - 5 mln di italiani : Per Reddito e pensione di cittadinanza vengono stanziati 10 miliardi di euro, ma peserà anche il possesso della casa. Con l'introduzione della Flat tax, si punta ad ampliare la platea di destinatari del regime forfettario dei minimi

Manovra del popolo : cosa cambia per le Partite Iva : Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera la Nota di aggiornamento del DEF tramite cui viene fissato il deficit al 2,4% del Pil e si dà il via libera ai 27 miliardi necessari per quella che è stata ribattezzata “Manovra del popolo”. Una delle misure più discusse della legge di stabilità è rappresentato dalla flat tax, che secondo quanto trapela da fonti della Lega, prenderà il via dalle piccole imprese. In attesa della misura ...

Flat Tax - commercialisti critici su tetto 100mila euro per Partite IVA : "L'introduzione della Flat tax per redditi fino a 100 mila euro rischia di trasformarsi in un boomerang ed essere un disincentivo alla crescita". E' quanto ha dichiarato a Teleborsa il Presidente dell'...

Flat tax in vista : maxi-sconti per le Partite Iva - un contentino a dipendenti e collaboratori : Ecco le simulazioni: i vantaggi più consistenti andranno ai professionisti, al palo i collaboratori a contratto

Decreto Dignità + Flat tax = Boom di finte Partite Iva. L'allarme dei direttori del personale : Il combinato disposto di Flat tax per le partite Iva e Decreto Dignità rischia di produrre un effetto imprevisto: rendere il lavoro ancora più precario compensandolo, forse e solo in parte, da un lieve incremento salariale. Come? Producendo un Boom di "finti" lavoratori autonomi. È L'allarme lanciato dall'Associazione italiana dei direttori del personale, le figure manageriali che all'interno delle aziende svolgono, tra le ...

Detassazione - perché si partirà dalle Partite Iva : Il governo deve ridimensionare le promesse da campagna elettorale e sceglie quali categorie favorire prioritariamente. E così si va verso una manovra graduale ma ragionevole, che sostiene le attività ...