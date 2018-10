Paralisi simil polio negli Stati Uniti | aumentano i casi

Usa - Paralisi simil polio : colpiti sei bambini in pochi giorni : Nello Stato del Minnesota sei bambini sono stati ricoverati a partire dal 20 di settembre con sintomi simil i a quelli provocati dalla polio mielite. I dottori hanno diagnosticato ai piccoli la mielite flaccida acuta AFM, un tipo di infezione che colpisce il sistema nervoso e che porta all'intorpidimento degli arti, arrivando a causare la perdita della mobilita'. Per la malattia non c'è una cura specifica, né un vaccino. I sintomi Il virus ...

Usa - Paralisi simil polio fa paura. Colpiti sei bambini in pochi giorni : Tutto è iniziato con Orville, un bambino di quattro anni del Minnesota. Sembrava un semplice raffreddore, ma poi qualcosa è andato storto e, in poco tempo, il bambino non riusciva più a muovere le gambe e il braccio destro. In ospedale i medici pensano a un ictus, ma si sbagliano. Iniziano le prime crisi respiratorie e tutto comincia ad essere più tragicamente chiaro: Orville soffre di mielite flaccida acuta. Fortunatamente, grazie anche alla ...