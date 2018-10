Paragone | sfratto madre Taverna macchina del fango vergognosa

romadailynews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Roma – “Sulla casa popolare in cui abita la mamma di Paolasi e’ scatenata unadel. Parliamo di una signora anziana che abita in questa casa da anni e anni. Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso e c’e’ un giudizio in corso. Sentenziare gia’ oggi che si tratta di un abuso e’ un grave errore, fatto in malafede”. Cosi’, in una nota, il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi. Detto questo, aggiunge, “le strumentalizzazioni a cui stiamo assistendo sono atroci. Anziche’ attaccare una privata cittadina, questi signori dovrebbero preoccuparsi dei propri di privilegi iniziando a rinunciare ai vitalizi, per esempio”. L'articolodelproviene da RomaDailyNews.