Panchina Genoa | il tecnico Ballardini non convince | testa a testa con sorpresa per il

calcioweb.eu

: @Milestemplaris @pap1pap A quanto lo quotano Ventura sulla panchina del Genoa? - cippiriddu : @Milestemplaris @pap1pap A quanto lo quotano Ventura sulla panchina del Genoa? - StefanoMontini1 : RT @Gazzetta_it: #SerieA #Genoa #Ballardini, la panca traballa. Preziosi gli dà solo due partite -

(Di martedì 9 ottobre 2018)– Ilè reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro il Parma, l’inizio di stagione del club rossoblu non è stato negativo ma il presidente Preziosi non è soddisfatto del rendimento della squadra. L’allenatoreè finito sulla graticola, il numero uno del club ha criticato apertamente le scelte dell’allenatore in occasione del match contro gli uomini di D’Aversa ed adesso rischia l’esonero. In pole sembrava esserci Davide Nicola ma nelle ultime ore è salita prepotentemente la candidatura di Cesere Prandelli, l’ex Ct della Nazionale è pronto a tornare protagonista.si giocherà tutto nelle prossime due partite contro Juventus ma soprattutto Udinese. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...