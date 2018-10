Pallacanestro con la sindrome di Down | l' Italia vince il titolo mondiale

Blastingnews

(Di martedì 9 ottobre 2018) C'è una nazionalena che domina in Europa e nel Mondo ed è una squadra invero speciale VIDEO. Una profonda lezione di sport e di vita arriva da Madeira, in Portogallo, dove l'del Basket si è laureata campione del mondo al torneo riservato ad atleti affetti dalladi. Iliridato arriva ad un anno di distanza da quello continentale, lo scorso anno infatti gli azzurri avevano fatto il vuoto in Europa nel torneo che si era svolto sempre in terra portoghese, ma a Vila Nova de Gaia. I protagonisti della cavalcata azzurra Alessandro Ciceri, Gianluca Lafornara, Francesco Leocata, Fulvio Silesu, Antonello Spiga ed Emanuele Venuti: questi i componenti del roster azzurro allenato da Giuliano Bufacchi che in finale ha battuto la nazionale portoghese padrona di casa con lo score di 22-13. Dopo gli europei, questi ragazzi portano a casa anche il. ...