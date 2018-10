Palermo WORLD PRESS PHOTO 11 000 VISITATORI IN MOSTRA

Palermo : seconda public lecture per il World press photo : seconda public lecture per il World press photo, la mostra internazionale di fotografia del più grande concorso di fotogiornalismo al mondo che, per il secondo anno, viene ospitata a Palazzo Bonocore di piazza Pretoria a Palermo 2 fino al prossimo 7 ottobre. Un appuntamento reso possibile grazie all'impegno di Cime di Vito ...