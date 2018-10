Palermo | torna ' Festival Letterature migranti' | tra gli ospiti Varoufakis e Wu Ming 2

Palermo : torna 'Festival Letterature migranti' - tra gli ospiti Varoufakis e Wu Ming (3) : (AdnKronos) - Tra gli autori segnaliamo Yanis Varoufakis, l’economista e politico greco autore di importanti riflessioni sullo stato dell’Europa e del rapporto tra cittadinanza, politica e rappresentazione; il camerunense Max Lobe, residente dalla sua adolescenza in Svizzera, che racconta di storie

Palermo : torna 'Festival Letterature migranti' - tra gli ospiti Varoufakis e Wu Ming (4) : (AdnKronos) - Due gli spettacoli scelti per esprimere il concetto di migrazione insito nella natura stessa del teatro: il passaggio di idee che, partendo dal drammaturgo, arrivano al regista e la trasmissione di queste allo spettatore attraverso il lavoro degli attori. La sezione, a cura di Giuseppe

Serie B Palermo - con Stellone torna l'entusiasmo : Palermo - Sono passati solo otto giorni dal suo ritorno, ma sembra già una vita. Roberto Stellone , di nuovo sulla panchina del Palermo , sembra aver trovato la chiave per ricompattare il gruppo e ...

Zamparini prosegue con gli esoneri : via Tedino dal Palermo - torna Stellone : Bruno Tedino è un’altra delle vittime del patron del Palermo Zamparini, il tecnico è stato esonerato Cambio della guardia sulla panchina del Palermo, la squadra rosanero ha ufficializzato l’esonero di Bruno Tedino e del suo staff, “a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto” da parte del club. Al suo posto Roberto Stellone, che venerdì dirigerà la seduta d’allenamento. Dopo 5 giornate del campionato di ...

Palermo : esonerato Tedino - in panchina torna Stellone : Nuovo cambio alla guida della squadra dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale di Serie B contro il Brescia

Palermo - quattro migranti minorenni aggrediti mentre aspettavano il pulmino per tornare al centro di accoglienza : “Negri di merda, vi ammazziamo”: nella serata di ferragosto nuovo caso di violenza a sfondo razziale. Questa volta è accaduto a Trappeto, nel palermitano, vittime 4 ragazzi minorenni ospiti di un centro d’accoglienza. Un episodio che va a sommarsi agli oltre 50 casi contati in Sicilia negli ultimi due mesi. I giovani avevano trascorso la giornata nella spiaggia di Ciammarita (Palermo) assieme a una operatrice del centro per festeggiare il ...

Ambiente : tornano in mare 4 testuggini a Palermo : Saranno liberate in mare, giovedi’ prossimo alle 11, nello specchio d’acqua antistante la sede nautica del club canottieri Roggero di Lauria, quattro testuggini Caretta caretta, curate dai veterinari del Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Gli esemplari, recuperati dalla capitaneria di Porto nei mesi scorsi, ...

Torna Brunori e non ha paura di dirla - la verità : ad Agrigento e Palermo : La cultura, meglio “le culture contro tutte le paure”. Contro il terrore buio che assale alla gola ad ogni fake

Palermo : "Sporco ne*ro vai via - torna al tuo Paese" : Un ragazzo di San Giovanni Gemini (Agrigento) è stato brutalmente pestato da due giovani a Lercara Friddi (Palermo). La vittima si chiama Davide Mangiapane, ha 23 anni e la pelle nera. Il fatto è avvenuto la sera dello scorso 21 luglio all'esterno di un pub, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. I due aggressori (un 30enne e un minorenne) sono stati accusati di violenza e lesioni personali, ma al momento non è stata presa in ...

Palermo - lo pestano a sangue al pub : “Gli hanno urlato : sporco negro - torna al tuo paese”. Che è in provincia di Agrigento : Lo hanno pestato a sangue in un pub. E secondo la prima ricostruzione uno gli ha anche urlato: “sporco negro, torna nel tuo Paese. Vattene da qui”. Forse, però, i due giovani di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, non sapevano che il “paese” del giovane che stavano insultando e picchiando era San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. La vittima dell’aggressione, infatti, si chiama Davide Mangiapane: nel ...