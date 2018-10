Overkill' s The Walking Dead | la closed beta per PC è disponibile da oggi

Overkill's The Walking Dead : ecco quando inizierà la closed beta per PC : Ci sono molte cose che abbiamo imparato su Overkill's The Walking Dead, il gioco uscirà nel giro di un paio di mesi per PC, ma se non vedete l'ora di provarlo, potete iscrivervi alla fase beta test del gioco, che vi permetterà di sperimentare il gameplay in prima persona. La closed beta PC inizierà il 9 ottobre.Come segnala Gamingbolt, l'unico modo per entrare in questa fase di test è preordinare il gioco. Con il pre-order dell'edizione standard ...

Overkill's The Walking Dead : rivelata la data della closed beta per PC : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rivelato che la closed beta in esclusiva PC di Overkill's The Walking Dead inizierà il 9 ottobre 2018.L'annuncio è stato effettuato in un livestream dello sviluppatore, condotto dal Global Brand Director Almir Listo e dall'Executive Producer Saul Gascon, che hanno mostrato nuove scene di gameplay del livello Underpass presentato di recente a Gamescom. Riportiamo di seguito il comunicato ...

L'uscita di Overkill's The Walking Dead per PS4 e Xbox One slitta al prossimo anno : Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Overkill's The Walking Dead sono state posticipate dal loro rilascio previsto per il 6 novembre in Nord America e l'8 novembre in Europa al febbraio 2019 in tutto il mondo, ha annunciato Starbreeze. La versione per PC sarà comunque rilasciata il 6 novembre.Ecco la dichiarazione di Starbreeze riportata da Gematsu:"505 Games, che detiene i diritti di pubblicazione della versione console di Overkill's The ...