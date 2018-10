Otto possibili candidati per un congresso Pd senza data

Scioperi treni a Ottobre : possibili disagi per i passeggeri Trenord e Italo : ottobre sara' un mese che vedra' due importanti Scioperi dei treni per i passeggeri delle societa' ferroviarie Trenord e Italo. Il primo sciopero è previsto nella prima settimana del prossimo mese e avra' per protagonisti i dipendenti di Italo. La seconda protesta, invece, è in calendario nella seconda parte del mese di ottobre e coinvolgera' i pendolari che si affidano ai treni Trenord. Lo sciopero di Italo sara' su scala nazionale, ...