Ostia | sgombero di casa popolare in mano al clan Spada Roma | sindaco Raggi | “nessuna

Castiglione : sgombero Ostia sinonimo di messa in moto sistema pulito : Roma – “Il recupero dell’alloggio popolare occupato a Ostia da Vincenzo Spada e’ un altro tassello fondamentale del lavoro che come Amministrazione stiamo coraggiosamente portando avanti. Ringrazio il personale comunale e gli agenti intervenuti per aver condotto a compimento l’operazione”. Lo scrive in un post su facebook l’assessore alle Politiche abitative, Rosalba Castiglione. “Le case popolari- ...

Roma : operazioni sgombero casa a Ostia - era occupata da membro Spada : Roma – Sono iniziate questa mattina alle prime luci dell’alba le operazioni di sgombero di un appartamento dell’edilizia residenziale pubblica, illegittimamente occupato, in via Ingrao 20. Le operazioni condotte dal Comando generale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, hanno visto l’impiego di oltre 100 caschi bianchi Romani, supportati da 4 blindati del reparto Mobile, diretti dal commissariato di Ostia. Tale ...

Ostia - minacce a Federica Angeli durante lo sgombero : Due parenti del boss Spada denunciate per gli insulti rivolti alla cronista di Repubblica mentre era in corso il blitz per liberare la casa popolare abitata dai familiari di Vincenzo Spada

Ostia - sgombero casa occupata da Spada : ANSA, - ROMA, 04 OTT - E' in corso lo sgombero di un'abitazione di edilizia popolare a Ostia "occupata abusivamente" da Vincenzo Spada. Il blitz è scattato all'alba in via Ingrao. Le operazioni sono ...

Blitz nella casa occupata da Vincenzo Spada - al via lo sgombero ad Ostia : È in corso lo sgombero di un'abitazione di edilizia popolare a Ostia "occupata abusivamente" da Vincenzo Spada. Il Blitz è scattato all'alba in via Ingrao. Le operazioni sono condotte dalla polizia locale con il supporto dei poliziotti del reparto mobile e del commissariato di Ostia. Oltre 100 i vigili impiegati. Bloccate tutte le strade di accesso alla via.