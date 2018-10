OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition | alla scoperta della velocità attraverso il

OPPO Find X Lamborghini Edition disponibile da oggi in Italia con più memoria e ricarica completa in 35 minuti : OPPO Find X Lamborghini Edition arriva in Italia con memoria da 512 GB, SuperVOOC e un prezzo decisamente premium. L'articolo OPPO Find X Lamborghini Edition disponibile da oggi in Italia con più memoria e ricarica completa in 35 minuti proviene da TuttoAndroid.

Class action - il governo vuole estenderla anche ai "non utenti". Confindustria e Forza Italia : "Così è trOPPO punitiva" : La Camera ci riprova: approvato in commissione Giustizia, il progetto di legge per riformare e potenziare le cosiddette Class action approderà in Aula, oggi, primo ottobre. Nella sostanza si tratta del medesimo progetto di legge proposto nella scorsa legislatura dall'attuale ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s) il cui iter di approvazione si era poi bloccato al Senato. Le norme in discussione introducono importanti novità e ampliano ...

OPPO Find X - in arrivo versione con 10GB di RAM e 256GB di storage : È in arrivo il primo smartphone con un quantitativo di RAM da far invidia ad un PC, Oppo Find X sarà disponibile in versione con 10GB di RAM secondo quanto appreso dall'ente certificatore cinese TEENA. RAM Oppo Find X: arriva la doppia cifra TENAA, l'organismo di regolamentazione che certifica i telefoni prima del loro rilascio nel Paese e fonte di molte informazioni in anteprima degli smartphone in uscita, ha rivelato una nuova ...

OPPO Find X : compare una variante con 10 GB di Ram : Nei primi mesi del 2018 circolavano in rete dei rumor su Vivo, che voleva produrre uno smartphone con 10 GB di RAM, e su Asus che aveva un progetto simile per il potentissimo ROG Phone da gaming. PurtrOppo, sia nell'uno che nell'altro caso, tutto è finito nel silenzio e senza che se ne sapesse nulla. Nell'immobilità generale, quindi, arriva Oppo pronta a rivisitare il suo già particolarissimo Find X con un upgrade decisamente ...

8 GB di RAM sono pochi? OPPO Find X potrebbe presto averne 10 GB : Assetati di memoria? OPPO Find X potrebbe presto arrivare in una nuova versione dotata di addirittura 10 GB di RAM. L'indiscrezione arriva dal TENAA, l'ente di certificazione cinese.

Miglior smartphone Android in arrivo con 10 GB di RAM? Strabiliante OPPO Find X : L'evoluzione mobile non si ferma mai e il Miglior smartphone Android è tale solo per poco tempo, fino al momento in cui un nuovo device più potente e accessoriato giunge sul mercato a fare la differenza. Il prossimo che si candida a tale ruolo potrebbe essere senz'altro un nuovo modello di Oppo Find X che avrebbe a bordo ben 10 GB di RAM. Come ci segnala anche Phone Arena, ha ottenuto la certificazione TENAA proprio una variante di Oppo Find ...

OPPO pronta a infrangere un altro record con Find X : il primo smartphone con ben 10 GB di RAM! - foto - : A inizio anno era circolata in Rete la suggestione che Vivo potesse lanciare il primo smartphone al mondo con 10 GB di RAM entro la fine del 2018, ma poi non se n'è saputo più nulla. A giugno poi R oland Quandt ci ha fatto sapere che Asus aveva la stessa intenzione per il suo ROG Phone il telefono ...

OPPO Find X - la recensione di GQ : lo smartphone che anticipa il futuro : Tra display a tutto schermo, realtà aumentata e potenza a dismisura, chi pensava che il 2017 sarebbe stato un anno di transizione per gli smartphone si sbagliava di grosso: complice l’ondata di novità che ha portato con sé il lancio di iPhone X, lo scorso anno è andata in scena una vera e propria rivoluzione che ha cambiato per sempre i cellulari. Nel 2018 ci sono state novità in termini di design, di rapporto d’immagine e le grandi case ...

Confindustria Cuneo : "Con la "Filiera delle Costruzioni" - nuove OPPOrtunità di business per le imprese" : Nasce una nuova sinergia tra Ance e le sezioni Legno ed Energia di Confindustria Cuneo: grazie all'evento dedicato alla Filiera delle Costruzioni " che si è svolto giovedì 20 settembre presso la Sala ...

Recensione OPPO Find X : una vera furia motorizzata : Abbiamo provato per voi uno smartphone superlativo, si chiama OPPO Find X e davanti ha solo schermo, mentre dietro compaiono magicamente due fotocamere con un sistema di scorrimento meccanico. Ha anche lo sblocco 3D e costa 999 Euro. Curiosi?

OPPO Find X caratteristiche e prezzo Mediaworld : Oppo, con la produzione del nuovo Oppo Find X, ha ottenuto un grande successo grazie al display a tutto schermo da 6,4 pollici. Molto attraenti sono la fotocamera e i sensori, i quali hanno un sistema di scorrimento a scomparsa. Questo sistema di scorrimento a scomparsa, sembra influire sui consumi della batteria dello smartphone, ma in realtà non è cosi, dato che consuma solo l’1% della batteria; oltretutto resiste a più di 300.000 aperture e ...

OPPO - lo smartphone Find X arriva in Italia : La casa cinese lo definisce "smartphone rivoluzionario, un capolavoro di tecnologia e design". E fin qui tutto nella norma. Ma poi si scopre che il nuovo dispositivo - senza bordi e sensori visibili sulla superficie - ha qualche funzione assolutamente innovativa. Come la...

OPPO Find X arriva in Italia a partire dai negozi MediaWorld - ma che prezzi : OPPO Find X è disponibile all'acquisto in Italia a partire dai negozi e dal sito MediaWorld. Riepiloghiamo le caratteristiche tecniche e scopriamo i prezzi per il nostro Paese.