Onorevoli M5s spremuti | duemila euro per l' evento Rivolta contro Casaleggio

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il quinto raduno del popolo grillino, il primo come forza di governo, apre uno s, senza precedenti, tra gruppo parlamentare, attivisti e capi del M5s.Dal 20 al 21 ottobre, al Circo Massimo di Roma, Luigi di Maio, Davidee Giuseppe Conte chiameranno a raccolta la base pentastellata per l'Italia 5 stelle. La vigilia dell'appuntamento romano è, però, segnata dalle polemiche. Tra Montecitorio e Palazzo Madama sta montando lae Di Maio. Una ribellione che mette nel mirino la decisione dei capi grillini di raddoppiare, rispetto alla legislatura 2013-2018, il contributo che ogni singolo parlamentare deve sborsare per sostenere le spese dell'.Negli anni scorsi, l'obolo che ogni eletto ha versato per Italia 5 Stelle (quattro edizioni) è stato di 1.000. Oggi, nonostante il gruppo parlamentare abbia triplicato gli eletti, passando da 162 ...