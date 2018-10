laragnatelanews

: OnePlus 6T confermato. Presentazione fissata al 30 ottobre - laragnatelanews : OnePlus 6T confermato. Presentazione fissata al 30 ottobre - evyna : OnePlus 6T confermato. Presentazione fissata al 30 ottobre - FPSREPORTER : OnePlus 6T: adesso è confermato ufficialmente, arriverà il 30 ottobre -

(Di martedì 9 ottobre 2018) In un mercato competitivo e ricco di realtà interessanti come quello degli smartphone, non sempre è facile riuscire ad attirare l’attenzione e generare interesse nel pubblico, ma un’azienda riuscita a raggiungere questo obiettivo è stata. Il produttore cinese, in effetti, registra numeri che non possono essere paragonati a giganti del calibro di Samsung, Apple o Huawei, sotto il profilo delle vendite. Nonostante questo la crescita del brand continua ad essere costante a livello globale, permettendo all’azienda di ritagliarsi uno spazio importante in questo mercato, grazie a dispositivi che riescono a coniugare alte prestazioni e prezzi concorrenziali. Da qualche mese, ormai si attende con impazienza di conoscere il prossimo prodotto, e finalmente arriva una conferma importante. Innanzitutto è arrivata la conferma sul nome. Si chiamerà6T e verrà ...