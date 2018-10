Omicidio Isabella Noventa | condannati Freddy e Debora Sorgato e Manuela Cacco

Omicidio Isabella Noventa - la corte d’appello conferma 30 anni a Debora e Freddy Sorgato : Il giudice d'appello ha confermato le condanne di primo grado a 30 anni per i fratelli Debora e Freddy Sorgato e i 16 anni e 8 mesi per Manuela Cacco. I tre avrebbero agito in concorso nell'Omicidio di Isabella Noventa, la segretaria padovana uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato trovato. Colta da malore prima della sentenza la mamma di Isabella: ""Sono in ospedale ma non gliela darò vinta" ha detto la signora Noventa.Continua ...