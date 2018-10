Olio d’oliva | maltempo ed emergenze fitosanitarie | crolla la produzione | -50% rispetto

meteoweb.eu

: OLIO D'OLIVA, CROLLA LA PRODUZIONE ITALIANA: -38%. È INVASIONE DALLA TUNISIA Allarme della Coldiretti per l'olio d… - carlaruocco1 : OLIO D'OLIVA, CROLLA LA PRODUZIONE ITALIANA: -38%. È INVASIONE DALLA TUNISIA Allarme della Coldiretti per l'olio d… - coldiretti : Invasione di olio d'oliva tunisino, allarme della Coldiretti: «L'Ue fa crollare il nostro extravergine»… - TweetImprese : #olio d’oliva: allarme per la produzione italiana, minacciata dall’invasione di olio tunisino -->>… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Non sarà una campagna olearia semplice per gli olivicoltori italiani“: in base all’indagine eseguita dagli osservatori di mercato di ITALIA OLIVICOLA nell’ultima settimana di settembre, infatti, “emerge una previsione didi poco superiore alle 215.000 tonnellate dia livello nazionale, esattamente il 50% in menoalle quasi 430.000 tonnellate dello scorso anno. A incidere sulla campagna olivicola – riporta una nota – le condizioni meteorologiche altalenanti con gelate, grandinate, bombe d’acqua e venti intensi che hanno prodotto danni considerevoli alle piante, tali da indurre alcune autorità locali a richiedere lo stato di calamità naturale nelle zone più colpite. Tra le cause del dimezzamento dellanon bisogna dimenticarequali la xylella o gli attacchi di agenti parassitari, come la tignola o la ...