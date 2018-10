Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di martedì 9 ottobre e tutti i podi di

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : ottimo Ceccon nei 50 dorso e nei 50 sl. Bene Anna Pirovano nei 100 rana : Terza giornata di batterie nella piscina argentina di Buenos Aires, valevole per le Olimpiadi Giovanili 2018 di Nuoto. I fari del Bel Paese erano puntati sui nuovi “Gemelli Diversi“ Thomas Ceccon e Federico Burdisso, che qualche segnale in questa rassegna a Cinque Cerchi lo hanno già dato, oltre che sulla giovane Anna Pirovano. Il vicentino, reduce dall’argento dei 200 misti e dal bronzo dei 100 dorso di ieri, è tornato sul ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti escono agli ottavi di finale : Forse era tutto scritto nel destino: Matteo Mutti e Jamila Laurenti, che avevano staccato assieme il pass per il torneo di singolare di Tennistavolo delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, sono usciti in contemporanea, negli ottavi di finale della rassegna dopo essere stati sfortunati nel sorteggio trovando due tra i più forti avversari del lotto. Matteo Mutti ha ceduto per 1-4 (9-11, 11-6, 4-11, 9-11, 3-11) al romeno Cristian Pletea, numero ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 10 ottobre. Tutte le gare e le finali : mercoledì 10 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la quarta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Olimpiadi Giovanili - oro per Di Veroli : BUENOS AIRES, ARGENTINA, - Lo schermidore Davide Di Veroli ha vinto il titolo olimpico nella spada ai Giochi Giovanili in corso a Buenos Aires. Si tratta del primo successo italiano in Argentina, dopo ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti cede anche all’iberico Tomas Toledano : L’eliminazione ormai certa ha privato forse delle giuste motivazioni il nostro Giovanni Toti, che nel torneo di singolare maschile del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires ha ceduto nell’ultima gara del Gruppo D anche all’iberico Tomas Toledano per 13-21, 14-21 in mezz’ora di gioco. Una vittoria avrebbe significato per l’italiano il secondo posto nel raggruppamento, che non sarebbe servito per passare ...

Olimpiadi Giovanili - Di Veroli vince la finale di spada maschile : è il primo oro per l'Italia : Il portabandiera è d'oro. Lo schermidore Davide Di Veroli ha vinto il titolo olimpico nella spada ai Giochi giovanili in corso a Buenos Aires. Si tratta del primo successo italiano in Argentina , dopo ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Federico Burdisso da podio nel nuoto - Filippo Macchi ci prova nella scherma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : le parole di Davide Di Veroli dopo il successo nella spada. “Questa medaglia è per i ragazzi della palestra” : L’Italia, seconda soltanto alla Russia per quanto concerne il numero di medaglie conquistate alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, otto finora, centra finalmente il primo oro grazie a Davide Di Veroli, che vince nella spada maschile. L’azzurrino, dopo aver iniziato così così nella fase a gironi, ha dominato il tabellone ad eliminazione diretta. Il portabandiera italiano, schermidore romano classe 2001, era già vicecampione ...

Calcio a 5 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : vittorie per Brasile ed Iraq tra gli uomini e per Giappone e Bolivia tra le donne : Seconda giornata di gare per il Calcio a 5 nei due tornei che assegnano medaglie alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: si sono disputati quattro incontri, che hanno visto le vittorie di Brasile ed Iraq tra gli uomini e di Giappone e Bolivia tra le donne. Altre quattro gare sono in programma quest’oggi. Nel torneo maschile vittoria del Brasile nel Girone B ai danni della Russia: i verdeoro, all’esordio come i russi, si sono ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giulia Imperio commette tre nulli ed è ultima - Hernandez Vieyra e Jeremy vincono i titoli dei -48 kg e -62 kg : Giornata da dimenticare al più presto per Giulia Imperio, autrice di una pessima prestazione nella categoria 48 kg femminile del Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. La giovane azzurra ha chiuso la gara in settima ed ultima posizione collezionando tre strappi nulli a quota 67 chilogrammi e terminando così anzitempo la sua prova. La misura non avrebbe comunque consentito alla sollevatrice azzurra di ...

Taekwondo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nuova doppietta russa nelle finali della notte : Si sono concluse nella notte italiana le finali di altre due categorie di peso che hanno assegnato medaglie nel Taekwondo alle Olimpiadi Giovanili: come accaduto ieri, la Russia porta a casa entrambi gli ori rafforzando il primato nel medagliere generale. Nessun sussulto patriottico per l’Italia: tra gli atleti impegnati quest’oggi non vi erano azzurrini. Nella categoria fino a 49 kg femminile nella finalissima vittoria risicata ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia sul velluto - i risultati della prima giornata : E’ iniziato nella giornata di ieri il torneo maschile di Beach Handball, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, con l’Italia subito protagonista nel gruppo B, grazie ai successi per 2-0 su Paraguay e Mauritius, attraverso delle ottime prove corali, in cui è spiccato il talento del pugliese Davide Notarangelo, capocannoniere con 19 reti nei primi due match (clicca qui per la cronaca). A condividere il ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi martedì 9 ottobre è in programma la terza giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 16 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi martedì 9 ottobre alle ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon e Federico Burdisso - i nuovi “Gemelli Diversi” desiderosi di stupire : Si scorre la startlist delle specialità odierne nel programma del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la coppia Thomas Ceccon/Federico Burdisso è pronta per regalarci qualcosa di speciale. Il vicentino, argento e bronzo ieri nei 200 misti e nei 100 dorso, vuol confermare le sue eccezionali qualità anche nelle batterie dei 50 dorso e dei 50 stile libero. Due prove in cui l’esplosività muscolare e il saper ...