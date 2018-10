Olimpiadi Giovanili 2018 oggi | calendario | programma | orari e tv Tutti gli azzurri in

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon e Federico Burdisso - i nuovi “Gemelli Diversi” desiderosi di stupire : Si scorre la startlist delle specialità odierne nel programma del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la coppia Thomas Ceccon/Federico Burdisso è pronta per regalarci qualcosa di speciale. Il vicentino, argento e bronzo ieri nei 200 misti e nei 100 dorso, vuol confermare le sue eccezionali qualità anche nelle batterie dei 50 dorso e dei 50 stile libero. Due prove in cui l’esplosività muscolare e il saper ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Filippo Macchi ci prova nel fioretto : La Scherma sta regalando grandi gioie all’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Prima la medaglia d’argento di Martina Favaretto e poi soprattutto ieri l’oro fantastico (il primo azzurro della rassegna olimpica) di Davide Di Veroli. Oggi toccherà, invece, a Filippo Macchi, che punta anche lui a conquistare il podio come i suoi due connazionali nella prova individuale di fioretto maschile. Macchi è Campione ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon conquista due medaglie - Burdisso in finale nei 100 farfalla. I risultati e i podi di oggi : Seconda giornata di gare per il Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Nella tarda serata italiana si sono assegnate le medaglie e c’è stata gloria anche per l’Italia. 100 METRI DORSO (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo. 200 METRI MISTI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca, Thomas Ceccon ha conquistato ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon concede il bis! ARGENTO nei 200 misti : Thomas Ceccon è insaziabile in questa seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Nella piscina argentina, sede delle gare di Nuoto a Cinque Cerchi, il vicentino concede il bis e, dopo aver ottenuto il bronzo nei 100 dorso, si prende anche l’ARGENTO nei 200 misti, a chiosa di questo day-2. Una gara interpretata con grande autorevolezza. Dalla corsia 1 Thomas ha imposto un ritmo sostenuto fin dal primo 50 metri, secondo ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : DAVIDE DI VEROLI CAMPIONE OLIMPICO! Straordinario primo oro per l’Italia : Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires arriva dalla Scherma. A centrare questo Straordinario risultato è stato DAVIDE Di VEROLI, che ha trionfato nella prova di spada maschile, battendo in finale il tedesco Paul Veltrup con il punteggio di 11-4. Una prestazione straordinaria per lo spadista romano, che suggella un anno magico e che lo ha visto dominare nelle categorie Giovanili, avendo al collo anche l’oro ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Cade il Brasile al maschile - si ritira l’Olanda tra le donne - in attesa del ritorno in campo delle azzurre : Una giornata convulsa, la seconda, nel torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Bueons Aires con qualche sorpresa in attesa del ritorno in campo domani alle 20 delle azzurre Scampoli e Bertozzi. In campo femminile spicca il ritiro per infortunio delle olandesi Van Driel/Schoon, una delle coppie che partiva con i favori del pronostico per la conquista di una medaglia ed ora a risalire la china nella classifica del girone, a patto che ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : super Thomas Ceccon nei 100 dorso! Bronzo per il talentuoso vicentino : Un grande Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi Giovanili 2018 in Argentina. Nella piscina di Buenos Aires il talentuoso vicentino ha ottenuto la medaglia di Bronzo nell’atto conclusivo delle due vasche siglando il nuovo record italiano juniores di 53″65, migliorando di due decimi il limite che già gli apparteneva (53″85 a Glasgow). Una gara estremamente intelligente quella del 17enne veneto, protagonista di ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : i due senza dell’Italia centrano le semifinali! : Buone notizie anche per l’Italia del Canottaggio dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi i due due equipaggi nostrani, il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), hanno centrato il passaggio alle semifinali di domani. Nel due senza maschile Nicolas Castelnovo ed Alberto Zamariola hanno chiuso la ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale e Nicolò Renna rimangono in lotta per la vittoria nel windsurf! Spagnolli-Fava partono con un quinto posto nei Nacra 15 : Ottima giornata per gli azzurri del windsurf impegnati nelle regate di qualificazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires, in Argentina. Il programma previsto è stato pesantemente condizionato dalla mancanza di vento nei vari campi di regata, infatti si è conclusa solo una prova a testa per il windsurf maschile e femminile e per i Nacra 15. Il resto delle regate previste è stato inizialmente ritardato per poi ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti volano agli ottavi di finale grazie alle vittorie odierne : Ottime notizie giungono dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nell’ultima gara della prima fase dei tornei di singolare, Matteo Mutti e Jamila Laurenti conquistano l’accesso agli ottavi di finale di domani vincendo le decisive sfide odierne e passando così entrambi come secondi del girone. Matteo Mutti ha battuto per 4-1 (11-9, 4-11, 11-9, 11-8, 11-9) l’argentino Martin Betancor Fernandez ed ha così ...

Break dance - Olimpiadi Giovanili 2018 : Ram e Bumblebee in trionfo - italiani eliminati ai quarti di finale : Sono state assegnate le medaglie nella Break dance alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La nota disciplina di danza, fatta di duelli a suon di musica, ha regalato grande spettacolo ed emozioni pure a tutti gli appassionati. Al femminile si è imposta la giapponese Ram, classe 2001 già Campionessa del Mondo di categoria che nell’atto conclusivo ha surclassato la canadese Emma per 4-0 dopo aver ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Doppia medaglia azzurra nel pattinaggio! Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli in finale nella spada! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Pattinaggio a rotelle - Olimpiadi Giovanili 2018 : Vincenzo Maiorca argento e Giorgia Valanzano bronzo nella combinata : La combinata del Pattinaggio a rotelle sorride ai colori azzurri in queste Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Sulla pista del Paseo de la Costa Roller Sports Vincenzo Maiorca e Giorgia Valanzano conquistano due medaglie prestigiose, ovvero un argento e un bronzo frutto dell’ultima specialità disputata oggi, ovvero i 500 metri sprint. Entrambi qualificati alle finali della distanza, i due italiani si sono fatti valere. La ...