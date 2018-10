Olimpiadi 2026 | il sindaco di Cortina | ' Grazie a Cio e Coni' Sala | ' Avanti con fiducia

Olimpiadi invernali 2026 - Milano-Cortina candidata ufficiale : ' La candidatura beneficia dei siti esistenti, dell'indubbia storia delle discipline invernali delle Regioni, nonché dell'amore e della passione degli italiani per lo sport. Il progetto può anche ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il CIO ha approvato la candidatura di Milano-Cortina. Le concorrenti saranno Calgary e Stoccolma : Il tanto sospirato “Si” è arrivato. La sessione del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Niente da fare per la turca Erzurum. E così, con il benestare del presidente del CIO Thomas Bach e la relazione positiva del vice presidente Antonio Samaranch junior, la corsa a Cinque Cerchi può avere ...

Olimpiadi 2026 : Milano-Cortina ufficialmente candidate : La sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi olimpici invernali del 2026.La candidatura ufficiale di Milano-Cortina e dell'Italia ha prodotto come conseguenza lo spostamento della 134esima sessione del Cio, in cui verrà scelta la candidatura vincente: inizialmente prevista proprio a Milano tra il 9 e il 10 ...

Olimpiadi 2026 - spostata a Losanna la Sessione del Cio in cui verrà annunciata la sede dei Giochi : La carta olimpica vieta a un Paese candidato di ospitare la Sessione in cui vengono assegnati i Giochi, dunque la sede dell’incontro è stata trasferita da Milano a Losanna Sarà Losanna ad ospitare la prossima Sessione del Cio, inizialmente programmata a Milano nel settembre 2019, nel corso della quale sarà annunciata la sede delle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires. Sarà ...

