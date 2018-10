Ok a procedere per Grillo e Salvini

Alfonso Bonafede : "Ho firmato l'autorizzazione a procedere per Grillo e Salvini" : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere" e "per evitare ogni forma di strumentalizzazione o illazione, vi comunico che fra le persone per cui ho firmato, per presunte offese al capo dello Stato, ci sono: il 'padre fondatore' e garante del MoVimento, Beppe Grillo, il mio collega e amico, Carlo Sibilia, il padre del mio amico fraterno Alessandro Di Battista e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di vilipendio delle ...

Disdetta DAZN : come procedere da Sky - Android o iPhone e dove trovare il modulo FAC Simile per richiederla : come procedere dunque se si volesse disdire il contratto con DAZN, la nuova Pay TV per vedere in streaming e tv le partite di Serie A? Disdetta abbonamento DAZN: come si fa? Innanzitutto è necessario spiegare che stipulare un contratto con DAZN è davvero molto rapido, basta collegarsi alla pagina ufficiale del sito e cliccare su “Comincia il tuo Mese Gratis” e registrarsi, creando un proprio account personale e, successivamente, inserendo la ...

Modric Inter - la Fifa chiude il caso con il Real Madrid : 'Nessun elemento per procedere' : Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric. La federazione Internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera ...

Conto Corrente per Protestati - aziendale o standard : come procedere con l’apertura? : Quando si hanno dei problemi finanziari e si viene iscritti nel registro dei cattivi pagatori, è molto difficile che un istituto di credito sia disposto ad aprire un Conto Corrente per Protestati, che sia aziendale o standard. Difficile ma non impossibile, perché in realtà esistono delle soluzioni che vanno incontro anche a tutte quelle persone che hanno avuto gravi problemi economici. Ma come procedere quindi con l’apertura del Conto Corrente? ...

Vendemmia - Coldiretti Sardegna : urgente procedere con sopralluoghi per certificare i danni : Le piogge cadute nei mesi scorsi hanno penalizzato l’agricoltura in Sardegna: “Quest’anno l’umidità di primavera, proseguita ad agosto ha creato le condizioni per la diffusione della peronospora e della botrite. Dall’altra la violenza delle piogge, le grandinate, e il conseguente eccesso idrico hanno rovinato l’uva. In alcuni casi si è dovuta anche interrompere la Vendemmia per l’inaccessibilità delle ...

Ciclo della Fondazione di Asimov - Apple dà l'ok a procedere per la serie TV - : A pochi mesi di distanza quindi arriva l'ok a procedere: la data di inizio lavori non viene indicata, ma nel mondo delle produzioni TV e non solo l'operazione è già considerata molto importante. ...

Calenzano - si potrebbe procedere al giudizio immediato per don Paolo Glaentzer : Per la Procura il caso può definirsi gia' chiuso. L'inchiesta su don Paolo Glaentzer 71 anni il parroco di San Rufignano a Sommaia [VIDEO] Calenzano accusato di aver molestato sessualmente una bambina di 10 anni, starebbe per giungere alla conclusione. La piccola compira' gli anni il prossimo settembre. Il prete è stato interrogato prima dal procuratore Laura Canovai ed in to dal gip Francesco Pallini. Le dichiarazioni del sacerdote sono state ...