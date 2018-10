Obesità | Assobibe | “I bambini non consumano bibite tutti i giorni”

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Quasi il 90% deiitaliani non beve quotidianamentegassate. Lo dichiara in una nota(l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia), replicando ai dati forniti dal Sistema di sorveglianza “Okkio alla salute”, che nel suo report evidenziava come, nel 2016, il 36% deiconsumasse quotidianamentegassate e zuccherate. Secondo l’associazione di categoria, in Italia il 99% dell’apporto calorico medio e’ dato da alimenti diversi dai soft drink, e i consumi medi giornalieri digassate sono molto contenuti. Non solo, nella nota di evidenzia ancora come “l’incidenza all’apporto calorico giornaliero negli adulti e’ inferiore all’1% del totale delle calorie assunte quotidianamente, neie’ lo 0,6%. Inoltre i ...