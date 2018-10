Nuoto | Olimpiadi Giovanili 2018 | Thomas Ceccon conquista due medaglie | Burdisso in finale

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon concede il bis! ARGENTO nei 200 misti : Thomas Ceccon è insaziabile in questa seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Nella piscina argentina, sede delle gare di Nuoto a Cinque Cerchi, il vicentino concede il bis e, dopo aver ottenuto il bronzo nei 100 dorso, si prende anche l’ARGENTO nei 200 misti, a chiosa di questo day-2. Una gara interpretata con grande autorevolezza. Dalla corsia 1 Thomas ha imposto un ritmo sostenuto fin dal primo 50 metri, secondo ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : super Thomas Ceccon nei 100 dorso! Bronzo per il talentuoso vicentino : Un grande Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi Giovanili 2018 in Argentina. Nella piscina di Buenos Aires il talentuoso vicentino ha ottenuto la medaglia di Bronzo nell’atto conclusivo delle due vasche siglando il nuovo record italiano juniores di 53″65, migliorando di due decimi il limite che già gli apparteneva (53″85 a Glasgow). Una gara estremamente intelligente quella del 17enne veneto, protagonista di ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon in finale nei 200 misti - bene Burdisso nelle batterie dei 100 farfalla : Seconda giornata di batterie nell’impianto argentino di Buenos Aires dedicato alle gare del Nuoto in piscina in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Andiamo a raccontarvi cosa le heat mattutine sudamericane hanno riservato in chiave italiana. Nei 200 misti uomini Thomas Ceccon ha staccato il biglietto per la finale. Il classe 2001 vicentino, non impressionando più di tanto ad onor del vero, ha siglato il settimo crono complessivo ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon - Federico Burdisso e Marco De Tullio pronti a stupire nella seconda giornata : seconda giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e il Nuoto è pronto per tornare in scena nella piscina sudamericana per animare la scena. Un programma in cui gli azzurri saranno pronti a regalarci emozioni. Thomas Ceccon potrebbe essere il faro di questo day-2. Il poliedrico vicentino sarà al via sia della finale dei 100 dorso che nelle batterie dei 200 misti per conquistare il pass per l’atto conclusivo. ...

Nuoto Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Marco De Tullio argento nei 400 stile : una nuova stella nel mezzofondo azzurro : Stefano Morini parla un gran bene di lui, lo ha già visto all’opera e magari prima o poi lo accoglierà al centro tecnico di Ostia. Marco De Tullio non delude le aspettative del “mago” del mezzofondo italiano e conquista una medaglia d’argento sfavillante nella prima giornata delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, chiudendo alle spalle del fenomeno ungherese Milak i 400 stile libero, condotti con grande intelligenza ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Marco De Tullio e Anna Pirovano in finale nei 400 sl uomini e 200 misti donne. Thomas Ceccon in evidenza nei 100 dorso : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la piscina sudamericana ha riservato ottimi riscontri agli atleti nostrani impegnati nelle prime specialità in programma. Nelle heat dei 100 dorso uomini l’atteso Thomas Ceccon ha ottenuto il terzo tempo dell’overall siglando il crono di 55″33 e mettendo in mostra una buona seconda vasca (28″67). Un riscontro buono per l’allievo di ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Valanzano e Maiorca in finale nel pattinaggio - Ceccon avanti nel Nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon e Anna Pirovano aprono le danze in Argentina : Domani è il giorno dell’esordio per il Nuoto ai Giochi Olimpici Giovanili 2018, che si svolgeranno a Buenos Aires (Argentina) fino al 18 ottobre. L’Italia, reduce dalle grandi esibizioni degli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), non vuol sfigurare in una competizione ideata per dare spazio ai talenti più valenti del panorama internazionale. E così è venuto il momento di tuffarsi dal blocchetto ed esprimere il 100%. Un day-1 ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanli Buenos Aires 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Thomas Ceccon e Federico Burdisso possibili protagonisti : Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo i trionfi negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), Johannes Calloni (AssoNuoto Caserta), ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Thomas Ceccon e Federico Burdisso gli osservati speciali : Non manca molto all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo la scorpacciata di medaglie e soddisfazioni negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), ...

Nuoto - svelato il programma delle gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : le finali si terranno nella notte italiana : Una notizia che già era nell’aria da tempo e oggi è arrivata la conferma. In seguito all’accordo raggiunto tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la Federazione Internazionale di Nuoto (FINA), il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 ha reso noto che le gare di Nuoto, previste nell’Olympic Aquatics Centre, avranno inizio il 25 luglio, con le prime finali il 26 (mattina, orario ...