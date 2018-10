Numero uno ESM | ' Pericolo spread pesa da subito sulle banche'

Adani : 'Cancelo migliore al mondo - ha il linguaggio da Numero uno' : Lele Adani pazzo di Joao Cancelo. L'opinionista di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro l'Udinese ha così commentato la prova del terzino portoghese: 'Cancelo è il miglior terzino destro al mondo al momento. Ha fatto girare 8 volte la palla dietro ...

Sparito il Numero uno dell'Interpol : Ha tutti gli elementi di una spy story la sparizione di Meng Hongwei, 64 anni, presidente dell'Interpol , l'organizzazione che riunisce 192 polizie di tutto il mondo, , funzionario del partito ...

CAPUA - Accademia Palasciano - tra boschi e mostri la puntata Numero uno di 'Ortelius Room' : ... consistita nell'ottava edizione locale di "100 Thousand Poets for Change" , Centomila poeti per il cambiamento, , il dodicesimo festival-laboratorio palascianiano di scienza, filosofia, poesia, arti ...

L’ex Numero uno di Audi scaricato dal Gruppo Volkswagen : Il Gruppo Volskwagen ha rescisso il contratto di Rupert Stadler, ex CEO di Audi arrestato a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Dieselgate Circa 3 mesi fa, l’allora CEO di Audi, Rupert Stadler, era stato arrestato dalle autorità tedesche a causa del suo pesante coinvolgimento nello scandalo delle emissioni truccate – conosciuto con il nome di dieselgate – che ha travolto il Gruppo Volkswagen. Ora, arriva un laconico ...

Fiat Chrysler : è ufficiale - Gorlier prende il posto di Altavilla - Wester torna Numero uno di Maserati : Ora è il settimo più grande produttore automobilistico del mondo, è senza debiti ma non senza sfide future. Fiat Chrysler infatti ha tagliato di recente le prospettive di profitto per l' intero anno ,...

Jonas Kaufmann è sempre il Numero uno : Quando il tenore numero Uno, Jonas Kaufmann, ritorna alla Scala c'è sempre aria di festa. E intorno ad un grande teatro quell'atmosfera di eccitazione e attesa non è mai troppa. Sintomo che il ricordo ...

Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood argomento Numero uno di tutte le dichiarazioni : Gli uomini da quattro punti su quattro, Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, sono ormai sulla bocca di tutti a Parigi e dintorni. Hanno fatto impazzire i presenti al Le Golf National, hanno creato un’aura senza precedenti attorno a loro. Domani scenderanno in campo separatamente, ognuno per l’obiettivo di uno spaziale 5/5, ma intanto tutti parlano di loro. Per cominciare, però, il primo a non voler parlare di sé stesso è proprio ...

Terrore in Indonesia - due terremoti e uno tsunami spazzano il paese : blackout - crolli e onde alte 6 metri - “imprecisato Numero di morti e dispersi” [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Lippi - il doppio ex di Juve-Napoli : 'Il meglio che c'è. Ancelotti Numero uno' : Lei sostiene che Ancelotti è il miglior tecnico al mondo. 'Perché ha esperienze vincenti ad altissimo livello sia da giocatore sia da allenatore. Ha visto, affrontato e superato tutto. Ed è ancora ...

Berlusconi compra il Monza. E Galliani sarà il Numero uno del club : Trattativa chiusa per il ritorno di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio. Con due novità. Innanzitutto a rilevare il Monza, secondo quanto appreso da Radiocor, sarà direttamente Fininvest, holding ...

Milan - Gattuso : 'Cristiano Ronaldo? Per me Higuain è il Numero uno' : CARNAGO - ' In Serie A è più determinante Ronaldo o Higuain ? Alleno Higuain quindi per me ora è l'attaccante più forte al mondo' . Così Rino Gattuso , che non disdegna la definizione di Milan dipendente dall'argentino. 'E' uno che fa gol e dobbiamo sfruttarlo al massimo, è un campione ' ha detto l'allenatore rossonero ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Julian Alaphilippe e una forma straripante. Favorito Numero uno - ma c’è l’incognita di un percorso estremo : Il francese Julian Alaphilippe si presenterà a Innsbruck (Austria) come il Favorito numero uno dei Mondiali di Ciclismo. Il 26enne di Saint-Amand-Montrond ha l’obiettivo di riportare la Francia sul gradino più alto del podio dopo ben 21 anni e per farlo potrà contare anche sul supporto di corridori del livello di Romain Bardet, Thibaut Pinot e Tony Gallopin. Sulla carta potrà quindi sognare il grande colpo, ma la sua vittoria non è comunque ...

Rafa Nadal - forfait a Pechino e Shanghai. Il ginocchio non dà tregua : a rischio il Numero uno? : Rafa Nadal non giocherà l' Atp 500 di Pechino , in programma dal 1° al 7 ottobre, e il Master 1000 di Shanghai , 10-17 ottobre,. Lo ha annunciato lo stesso spagnolo su Facebook. Il ginocchio, che ha ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : parla il Numero uno della Federciclismo. Renato Di Rocco : “Spirito di squadra - un’arma in più” : A margine della presentazione dei convocati dell’Italia per i Mondiali di Ciclismo su strada di Innsbruck e della nuova maglia azzurra, indossata per la prima volta proprio nella rassegna iridata, ha parlato all’ANSA il presidente della FederCiclismo, Renato Di Rocco, che ha fatto il punto sulla stagione in corso e sulle speranze italiane per le gare austriache. Così il numero uno del Ciclismo italiano: “Ai Mondiali su strada a ...