Nota al Def | Ufficio parlamentare bilancio non valida le previsioni del governo | “Troppo

Nota al Def - Ufficio parlamentare bilancio non valida previsioni del governo : “Troppo ottimistico sul pil” : L’Ufficio parlamentare di bilancio ha comunicato di non aver validato le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che “i significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili del quadro programmatico rispetto alle stime elaborate dal panel dei previsori rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del Pil reale (1,5%) sia di quello nominale ...

L'Ufficio parlamentare di bilancio ferma il governo : "La Nota di aggiornamento al Def non può essere validata" : Le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Def - la cornice della manovra - non possono essere validate. Arriva dalL'Ufficio parlamentare di bilancio una nuova stroncatura all'architettura dei conti pubblici disegnata dal governo gialloverde, già criticato duramente e con toni perentori dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei Conti. Lo stop dell'Upb, si legge nella sintesi dell'audizione tenuta dal presidente Giuseppe Pisauro ...

Tria spiega la Nota al Def : manovra non da irresponsabili - abbassare toni con l'Ue : Affermando, inoltre, che l'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci anni dalla crisi". I divari ...

Che fine ha fatto l'ambiente nella Nota di aggiornamento al Def del governo? : Rimane il problema: per fare cosa? Il nodo sarà definitivamente sciolto solo con la legge di Bilancio che il governo gialloverde si appresta a varare, definita dal ministro dell'Economia Giovanni ...

Le nuove pensioni nella Nota di aggiornamento al DEF : Su come verranno rimodulate le pensioni da parte del governo giallo verde la stampa nazionale produce spesso informazioni parziali e distorte. Alcune indiscrezioni vengono scambiate per certezze quando invece si tratta solo di vecchie ipotesi. L’unico modo per capire come saranno cambiate le pensioni è quello di leggere esattamente quello che c’è scritto nella Nota di aggiornamento al Def uscita di recente. Né riportiamo il contenuto ...

Scuola - nella Nota al Def nuovi fondi per gli Its - ampliamento no tax area e revisione del numero chiuso all’Università : nuovi fondi per gli Istituti tecnici superiori, cambio delle regole per il personale della Scuola, potenziamento dei percorsi formativi dei più piccoli, ampliamento della no tax area all’Università e revisione del sistema di accesso con numero chiuso. Sono questi i temi centrali del capitolo Istruzione e ricerca nella nota al Documento di economia e finanza. Nel documento, il governo mostra molta sensibilità ai temi dell’istruzione e ...

Def : è la Giornata mondiale degli insegnanti - ma nella Nota ci si dimentica degli stipendi : Benvenuta nota del Def! Proprio nella Giornata mondiale degli insegnanti, promossa dall’Unesco che li definisce “soggetti chiave” il cui impegno è “fondamentale per fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, con l’obiettivo di “migliorare la vita delle persone”. Cambia il soggetto, ma le aspirazioni sono le stesse del reddito di cittadinanza. Chi ha letto L’amica geniale di ...

Def : slitta a giovedì 11 ottobre il voto in aula alla Camera sulla Nota di aggiornamento : La presidenza della Camera ha comunicato ufficialmente che il governo ha trasmesso ieri alla Camera la nota di aggiornamento del Def 2018. Lo ha detto nell'aula di Montecitorio la vice presidente Mara Carfagna. L'avvio dell'esame del provvedimento in aula, previsto per mercoledi' pomeriggio, e' stato posticipato alle 16 di giovedì 11 ottobre su richiesta del presidente della Commissione Bilancio.

Manovra - ecco il testo della Nota al Def tra reddito di cittadinanza e revisione della Fornero : Il prodotto interno lordo dell’Italia salirà dell’1,5% nel 2019 dell’1,6% nel 2020 e dell’1,4% nel 2020. Ma, secondo la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, la crescita potrebbe anche essere superiore se gli investimenti pubblici e privati riusciranno a scuotere l’economia italiana recuperando il gap con il resto del Vecchio Continente. Tuttavia, le previsioni ottimistiche sul pil, atteso ...

Nota di aggiornamento al Def : cosa c'è scritto nella relazione al Parlamento : Quest'orientamento e supportato dalla convinzione che l'economia italiana sia ancora ben lontana dalla piena occupazione delle risorse e che la persistente debolezza delle condizioni cicliche non sia ...

Nota di aggiornamento al Def 2018 - ecco il testo : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo Tags Argomenti: Def © Riproduzione riservata 05 Ottobre 2018

P. Chigi : nella Nota Def 7 mld per la Fornero - nove per reddito e pensioni di cittadinanza : "Le risorse per altre misure, centri per impiego, flat tax, assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine, truffati per le banche - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sono previste in altri capitoli di spesa". Il voto alle Camere probabilmente già la prossima settimana.

Def-aparecido. Manovra - la Nota di aggiornamento ancora non è pronta : Sentite Luigi Di Maio ieri sera: "Abbiamo definitivamente inviato il Def alle Camere e a Bruxelles". Parole pronunciate non nella conferenza stampa nella quale le domande sono interdette, ma nella successiva diretta Facebook, senza contraddittorio, a uso e consumo dei propri elettori. Nel momento in cui scriviamo, Camere ed Europa non hanno ricevuto alcunché.Sulle tabelle stanno freneticamente lavorando ancora i famigerati tecnici del ...

Nota al Def - spread in lieve calo e Piazza Affari negativa. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...