Noleggio auto | Locauto accelera sui veicoli commerciali

La Corte dei Conti lascia a piedi i vigili di Napoli : no al Noleggio auto : Stop alle auto dei vigili urbani, il blocco della spesa inflitto dalla Corte dei Conti al Comune è una scura che si abbatte anche sul rinnovo del leasing per 81 vetture 'per le esigenze della Polizia ...

Maserati Levante Hertz Limited Edition : le auto a Noleggio non sono mai state così emozionanti [FOTO] : Hertz celebra il suo centesimo anniversario offrendo ai suoi clienti un’edizione limitata speciale di Maserati Levante La celebre azienda di noleggio auto Hertz Europe, nell’ambito delle celebrazioni per il suo centesimo anniversario, ha stretto una partnership con Maserati, produttore di auto di lusso, per presentare un’edizione limitata speciale di Maserati Levante, da inserire nella sua flotta europea. Elegante e accattivante, ...

Conducente di auto a Noleggio ruba borsa ai turisti - denunciato : Siena, 14 settembre 2018 - E' stato individuato e denunciato dalla Polizia un uomo di 36 anni che approfittando della sua professione ha rubato una borsa ad alcuni turisti . Le indagini della Squadra ...

Auto a Noleggio - le regole per evitare brutte sorprese : Clausole, costi, documenti e optional. Affittare un veicolo non è facile come sembra, ecco 10 consigli per scongiurare gli imprevisti