romadailynews

: Nobel al socialista profeta di insuccesso: Nobel al socialista profeta di insuccesso – La… - romadailynews : Nobel al socialista profeta di insuccesso: Nobel al socialista profeta di insuccesso – La… -

(Di martedì 9 ottobre 2018)aldi– La Svezia ha assegnato il premioa due economisti di cui uno, William Nordhaus, nel 1989, poco prima della caduta del muro di Berlino, affermava: “L’economia sovietica è la prova che, contrariamente a quello che molti scettici avevano pensato, un’economia di comandopuò funzionare e perfino prosperare”. Non c’è da stupirsi. La Svezia è un paesee socialisti sono i giurati del. Lo hanno dato a un. In realtà, un’economia di comandopuò funzionare e prosperare benissimo, a condizione che il comandodia l’ordine a tutti i cittadini, come succede in Cina, di comportarsi come si comportano i capitalisti. Ma lì ha vinto Confucio – non importa che i gatti siano neri o grigi, l’importante è che acchiappino i topi – ...