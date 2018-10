New York | Pioneer Natural Resources | quotazioni alle stelle

New York : pioggia di acquisti su Advanced Micro Devices : Vigoroso rialzo per Advanced Micro Devices , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,63%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un ...

Vola a New York National Oilwell Varco : Vigoroso rialzo per National Oilwell Varco , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,36%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di National Oilwell ...

Film di fantascienza - i trailer dal New York Comic Con 2018 : Come ogni convention di cinefumetti che si rispetti, anche il New York Comic Con 2018, che si è appena svolto dal 4 al 7 ottobre, ha portato una notevole rassegna di tutto quello che ci aspetta nei prossimi mesi, al cinema e in tv. Non sono mancati, quindi, i trailer dedicati ai titoli più attesi. Alcuni davvero in formato monster. Ecco la rassegna: New York Comic Con 2018, i trailer dei Film Macchine Mortali – in sala dal 13 dicembre Con ...

New York : si muove a passi da gigante Dollar Tree : Ottima performance per Dollar Tree , che scambia in rialzo del 3,03%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Dollar Tree mantiene forza relativa positiva ...

Le prossime stagioni e serie tv cult nei trailer del New York Comic Con 2018 : Il sorpasso della tv sul cinema pare sempre più vicino anche nell’ambito della fantascienza ispirata o meno ai Comics. Lo indicano chiaramente anche le fiere e i meeting dedicati al settore, dove i trailer dei telefilm battono per numero quelli dei cineComics&Co. New York Comic-Con 2018, i trailer delle serie tv Good Omens – disponibile su Amazon Prime nel 2019 Basata sull’omonimo romanzo – in italiano Buona ...

Singapore inaugura volo più lungo al mondo - 19 ore fino a New York : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

A New York tutti vogliono farsi tagliare i capelli da Anthony - un barbiere napoletano di 107 anni : Alla proprietaria del negozio che gli voleva concedere un giorno di ferie ha risposto: 'Sei impazzita? Cosa vuoi fare, uccidermi?'

Anthony Mancinelli a 107 anni è il barbiere più anziano del mondo. Napoletano di origine - emigrò a New York a 8 anni : Nato nel 1911 a Napoli ed emigrato a New York con la sua famiglia all'età di 8 anni, Anthony Mancinelli è un uomo da primato. A 107 anni è difatti il barbiere più anziano del mondo. Record già ricoperto da lui stesso quando, nel 2007 a 96 anni, era entrato nel guinness dei primati.Come racconta al New York Times per cinque giorni su sette, dalle 12 alle 20, è impegnato a tagliare i capelli degli ...

Il barbiere dei Guinness. A 107 anni Anthony taglia capelli a New York : «Mangio gli spaghetti, ma quelli fini, così non ingrasso». È l’unico segreto a cui Anthony Mancinelli riesce a pensare, per spiegare la sua longevità. Oltre ai geni buoni, ereditati dal nonno: «Morì a 103 anni, ma non di malattia. Cadde dalla scala dove era salito, per raccogliere la frutta nella nostra fattoria di famiglia in Campania»....

Oneplus 6T sarà presentato il 30 ottobre a New York : Oneplus 6T sarà svelato al mondo il 30 ottobre , il nuovo top di gamma dell'azienda cinese verrà presentato a New York alle 17 ore italiane attraverso un evento esclusivo. L'annuncio ufficiale è arrivato in mattinata ponendo in ...

New York : Sotheby's scende verso 43 - 19 dollari USA : Aggressivo avvitamento per la casa d'aste del Regno Unito , che tratta in perdita del 2,79% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World ...

New York : amplia l'ascesa H&R Block : Brillante rialzo per H&R Block , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,69%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, ...

New York : al centro degli acquisti General Electric : Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che mostra una salita bruciante del 2,62% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del ...

Le Borse franano - New York non argina : ... con il suo intervento la PBoC avrebbe indirettamente confermato che i dazi di Trump cominciano a produrre effetti negativi sull'economia cinese. Comunque sia l'effetto negativo contagiava le Piazze ...