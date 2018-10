NBA | da Cleveland a L A | il banner di LeBron James compare fuori dallo Staples Center

NBA - Ghemon : "Vi racconto le mie finali a Cleveland e quell'incontro con Spike Lee" : Alessandro Del Piero lancia la nuova stagione NBA su Sky Sport Guarda tutti i video "Quando Spike Lee mi porta a comprare un cappellino dei Knicks" Per un'artista come lui, la passione per il gioco e ...

Mercato NBA – Cleveland Cavaliers sulle tracce di Jimmy Butler : contatto Dan Gilbert-Glen Taylor : Anche i Cleveland Cavaliers interessati a Jimmy Butler : Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, è stato visto parlare con Glen Taylor , n°1 dei Timberwolves. Trade in vista? La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo ...

Mercato NBA – Danilo Gallinari vicino ai Cleveland Cavaliers : scambio pazzesco in vista : Danilo Gallinari sarebbe vicino a trasferirsi ai Cleveland Cavaliers: l’azzurro avrebbe un ruolo di primo piano nell’era post LeBron James Cleveland Cavaliers ancora molto attivi sul Mercato, alla ricerca degli ultimi tasselli per completare il roster e dare definitivamente il via all’era post LeBron James. L’ultimo nome finito in orbita Cavs sarebbe quello di Danilo Gallinari, dato in uscita dai Los Angeles Clippers. In Ohio Gallinari ...