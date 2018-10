NBA 2k19 | la top-3 dei rating dei giocatori squadra per squadra

Recensione NBA 2k19 - Visual Concepts piazza il tiro da tre punti : L'avvento sugli scaffali di NBA 2K19 rappresenta indubbiamente una boccata d'aria fresca per tutti i videogiocatori appassionati di basket: la simulazione cestistica curata da Visual Concepts si impone all'attenzione degli utenti alla stregua di FIFA 19 - per quanto concerne la palla a spicchi – tanto per numero di copie vendute quanto per l'effettiva interazione tra gli utenti provenienti da tutto il mondo. È quindi lecito attendersi un lavoro ...

Il servizio clienti di 2K è stato inondato di lamentele su NBA 2K19 : Al momento 2K non se la passa troppo bene, sembra infatti che in questi giorni il servizio clienti della compagnia sia letteralmente stato sepolto da valanghe di lamentele relative a NBA 2K19.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, molti giocatori hanno riscontrato problemi (abbastanza gravi) come la perdita dei file relativa alla modalità carriera e addirittura perdita di ingenti somme di valuta in-game che, ricordiamo, si può ottenere ...

Segnalati svariati problemi NBA 2k19 - polemiche su risposte dell’azienda : Da pochi giorni è uscito NBA 2K19, titolo cestistico di punta che da anni domina la scena dei giochi sportivi centrati sulla palla a spicchi. Sorprendentemente, in questi giorni post-lancio gli utenti stanno segnalando moltissimi problemi NBA 2K19 soprattutto su alcune modalità, e perfino sui crediti in-game, particolarmente utili ai giocatori. I problemi NBA 2K19 più Segnalati riguardano soprattutto la modalità La mia Carriera, dove si può ...

NBA 2k19 - recensione : Come ogni anno è giunto il momento di valutare la nuova edizione di NBA 2K. La serie di Visual Concepts è riuscita negli anni a migliorare costantemente la sua offerta, divenendo un vero e proprio culto anche tra le più grandi personalità della pallacanestro a stelle e strisce. Finire sulla copertina della nuova edizione non solo porta all'uomo-immagine discreti guadagni, ma sancisce il suo arrivo ai vertici della lega. Vuol dire a tutti gli ...

NBA 2k19 Intervista a Rob Jones - SpazioGames.it : L'abbiamo fatto famoso noi, perché lui è stato uno dei primi a fare tutta una cronaca della sua vita come MyPlayer in 2K su Youtube. Però ha anche 3M di persone che lo seguono, e quando lui parla, lo ...

NBA 2k19 Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi NBA 2K19 aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente NBA 2K19 per PC Windows. NBA 2K19 Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco NBA 2K19 per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? Sei nel posto giusto! […]

NBA 2k19 è stato craccato 5 giorni prima della data di pubblicazione : L'uscita di NBA 2K19 è prevista per l'11 settembre ma a quanto pare il titolo 2K è già stato craccato, a ben 5 giorni dalla pubblicazione.Come riporta DSOG, il DRM incriminato non è il famoso Denuvo bensì Steam DRM. Solitamente i titoli muniti di questo dispositivo anti pirateria riescono a resistere fino algiorno della pubblicazione, ma sembra che stavolta non sia andata così. La pirateria non è però l'unico problema di 2K, tempo fa la Corte di ...

Uscita La Crack Per NBA 2k19 PC Windows : Su internet arriva la Crack per NBA 2K19: ecco dove. Dove scaricare e come installare NBA 2K19 con la Crack Crack Per NBA 2K19 Download Ci siamo: è arrivata sul web la Crack per attivare in modo illegale il gioco NBA 2K19. Da oggi tutti gli utenti che vogliono giocare a NBA 2K19 senza comprarlo […]

NBA 2k19 : pubblicato in rete il Momentous trailer : NBA 2K19 si mostra in un nuovo video, in questo caso si tratta di un trailer intitolato Momentous trailer, nel quale possiamo vedere alcune sequenze di gioco che gli appassionati di Basket sapranno certamente apprezzare.NBA 2K19 ha un interessante spirito di innovazione, il gioco infatti si presenta con qualche nuova modalità e un rinnovato comparto sonoro e grafico.Possiamo avere una panoramica del rinnovato gameplay del gioco proprio in questo ...

LeBron James protagonista del nuovo trailer di NBA 2K19 : Ormai pochissimi giorni ci separano dall'arrivo del nuovo NBA 2K19 che, come probabilmente saprete, sarà disponibile in versione standard e nella 20th Anniversary Edition.I giocatori che hanno prenotato questa edizione avranno accesso al gioco il 7 settembre, con un po' di anticipo rispetto alla versione standard, prevista in uscita l'11 settembre.In vista del lancio di NBA 2K19, ecco che 2K ha pubblicato un nuovo trailer con protagonista LeBron ...

2K invita i giocatori di NBA2K19 a contattare i propri governi per far tornare le loot box : Dopo il polverone alzatosi con Star Wars Battlefront II, la Gambling Commission belga ha stabilito che le loot box sono da considerarsi al pari del gioco d'azzardo, e quindi illegale. Come riporta VG247, sembra che 2K abbia chiesto ai giocatori (che desiderano il ritorno delle tanto contestate loot box) di contattare i propri governi e far sentire la loro opinione:"Abbiamo apportato dei cambiamenti nella modalità MyTeam. Queste modifiche sono ...

NBA 2k19 : arriva "Il Preludio" - primo capitolo della modalità carriera : 2K ha lanciato Il preludio, il primo capitolo della modalità la Mia carriera di NBA 2K19, caratterizzato dalla presenza di diversi attori tra cui Anthony Mackie (Avengers, Altered Carbon), Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Silicon Valley), Michael Rapaport (Atypical, White Famous), Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Hidden Figures), Rob Huebel (Transparent, Bob's Burgers) e tanti altri.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale 2K per ...