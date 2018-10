Nazionale | Zaza ha lasciato il ritiro | Mancini effettua una scelta a sorpresa per

Nazionale - Mancini convoca Kevin Lasagna al posto dell’infortunato Zaza : Kevin Lasagna prenderà il posto di Simone Zaza nella rosa della Nazionale in vista dei due impegni della settimana Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha convocato Kevin Lasagna per le prossime due gare che vedranno l’Italia opposta a Ucraina e Polonia. L’attaccante dell’Udinese, alla prima chiamata in maglia azzurra, si aggregherà al gruppo a Genova, dove la Nazionale è attesa nel ...

