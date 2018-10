NAZIONALE - Mancini : "Italia - ora devi vincere"/ Ultime notizie - sfida all'Ucraina : "In attacco tre punte" : Nazionale, Mancini: "Italia, ora devi vincere". Ultime notizie, azzurri attesi domani dalla sfida all'Ucraina, il commissario tecnico: "In attacco tre punte"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:37:00 GMT)

NAZIONALE - Mancini : “giocheremo col tridente” : “Non abbiamo alcun problema in attacco, dopo l’infortunio di Zaza abbiamo convocato Lasagna. Ci sono varie soluzioni che proveremo”. Lo ha detto il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini oggi al Ferraris di Genova dove domani l’Italia incontra in amichevole l’Ucraina. “Giocheremo con il tridente – ha detto – ma non ho ancora scelto per alcuni giocatori. Ci sarà chi farà due partite ...

NAZIONALE - Mancini : "Italia - ora devi vincere. In attacco con tre punte" : Alla vigilia dell'amichevole tra Italia e Ucraina il c.t. Roberto Mancini lancia un avvertimento importante. 'Bisogna cominciare a vincere perché è importante e perché vincere aiuta a vincere - ha ...

NAZIONALE - Mancini : 'Domani gioca il tridente' : Roma, 9 ott., askanews, - 'Non abbiamo alcun problema in attacco, dopo l'infortunio di Zaza abbiamo convocato Lasagna. Ci sono varie soluzioni che proveremo'. Vigilia di partita per la Nazionale di ...

NAZIONALE - Mancini : 'Torniamo a vincere. Spero che questa squadra abbia più leader' : 'Bisogna cominciare a vincere perché è importante e perché vincere aiuta a vincere'. Lo ha detto il Ct Roberto Mancini durante la conferenza stampa che precede l'amichevole con l'Ucraina che si ...

La NAZIONALE a Genova sotto al ponte Morandi. Mancini : "Momento di fortissima emozione" : Gli azzurri, che mercoledì affronteranno l'Ucraina a Marassi, depongono una corona di fiori sul luogo della tragedia. Il ct: "È pazzesco quello che è successo"

NAZIONALE - Mancini : 'Torniamo a vincere' : 'Problema attacco? Non c'è un problema attacco. Abbiamo convocato in più Lasagna dell'Udinese che arriverà stasera. Avevamo già convocato diversi attaccanti. Giocare con un centravanti vero? Primo ...

La NAZIONALE di Mancini rende omaggio alle vittime di Genova : La Nazionale Azzurra di calcio guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini ha osservato alcuni minuti di raccoglimento nell’area limitrofa alla zona rossa di ponte Morandi a Genova in memoria delle vittime del crollo del 14 agosto. IN MEMORIA DELLE vittime DEL PONTE MORANDI Guidati dal tecnico i giocatori sono arrivati a Genova – dove domani […] L'articolo La Nazionale di Mancini rende omaggio alle vittime di Genova ...

La NAZIONALE sul ponte Morandi. Mancini : 'È pazzesco quello che è successo' : GENOVA - 'È davvero pazzesco quello che è successo. Ho vissuto a Genova 15 anni e molte volte sono passato su questo ponte. Vederlo in tv fa impressione, ma dal vero fa un effetto diverso, è ancora ...

NAZIONALE - Zaza ha lasciato il ritiro : Mancini effettua una scelta a sorpresa per sostituirlo : Stamattina la Nazionale ha tenuto l’ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per Genova con un volo charter. Intanto Roberto Mancini continua a perdere pezzi: agli acciaccati Romagnoli, Cutrone e D’Ambrosio che già ieri hanno lasciato il ritiro, si è aggiunto questa mattina Simone Zaza, che ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro durante la sessione di lavoro di ieri. L’attaccante del Torino ha ...

NAZIONALE - Mancini convoca Kevin Lasagna al posto dell’infortunato Zaza : Kevin Lasagna prenderà il posto di Simone Zaza nella rosa della Nazionale in vista dei due impegni della settimana Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha convocato Kevin Lasagna per le prossime due gare che vedranno l’Italia opposta a Ucraina e Polonia. L’attaccante dell’Udinese, alla prima chiamata in maglia azzurra, si aggregherà al gruppo a Genova, dove la Nazionale è attesa nel ...

NAZIONALE - Mancini perde anche Zaza : ko al polpaccio : Non c’è pace per Roberto Mancini in vista dell’amichevole contro l’Ucraina e del prossimo impegno di Nations League contro la Polonia. Dopo i forfait di D’Ambrosio, Romagnoli e e Cutrone, il ct della Nazionale dovrà rinunciare anche a Simone Zaza, vittima di un problema al polpaccio. L’attaccante del Torino sarà costretto ad alzare bandiera bianca […] L'articolo Nazionale, Mancini perde anche Zaza: ko al ...

Le notizie del giorno – NAZIONALE - tre infortuni per Mancini : Le notizie del giorno – Cutrone, Romagnoli e D’Ambrosio dovranno rinunciare alla Nazionale per infortunio. I tre hanno risposto alla convocazione di Roberto Mancini e sono stati valutati, in merito ai rispettivi malanni fisici, dallo staff medico azzurro, che ha dato parere negativo. Il ct non potrà quindi contare su di loro per i prossimi impegni di Nations League. Romagnoli ha saltato la gara di ieri col Chievo per un affaticamento ...

Chi è Cristiano Piccini - il terzino convocato da Mancini in NAZIONALE : Un'operazione, costata 10 milioni, che lo ha reso il terzino italiano più caro al mondo visti gli 80 milioni fissati per la sua clausola rescissoria. "Con noi diventerà un difensore di primo livello" ...