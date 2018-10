Nazionale di calcio a Genova | minuto di silenzio al Ponte Morandi

Calcio - Gian Piero Ventura torna su una panchina di Serie A : l’ex ct della Nazionale guiderà il Chievo - che ha esonerato D’Anna : Fa rumore il cambio alla guida del Chievo. Non tanto perché è stato esonerato Lorenzo D’Anna, che paga un inizio sconfortante della società veronese (due pareggi e sei sconfitte, con ancora un -1 in classifica a seguito della penalizzazione iniziale), quanto perché al suo posto arriva Gian Piero Ventura. L’ex CT della Nazionale torna dunque a sedersi su una panchina dopo che, lo scorso 15 novembre 2017, la mancata qualificazione ai ...

Calcio : indetto corso Nazionale per arbitri : L’Aia indice il corso nazionale per arbitri di Calcio per la stagione 2018/2019. Saranno approntate iniziative promozionali di rilevanza nazionale al fine di coinvolgere il maggior numero di ragazzi e ragazze anche attraverso i social media con l’ashtag #corsoarbitri. Il corso verrà pubblicizzato anche alla luce della convenzione con il Ministero dell’Istruzione per la promozione nelle scuole di secondo grado. Le ...

I convocati della Nazionale di calcio maschile per le partite contro Ucraina e Polonia : La FIGC ha comunicato i nomi dei 28 calciatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per le partite della Nazionale contro Ucraina e Polonia in programma il 10 e il 14 ottobre. La prima è una amichevole e verrà giocata The post I convocati della Nazionale di calcio maschile per le partite contro Ucraina e Polonia appeared first on Il Post.

Il Museo del Calcio interNazionale si trasferisce a Padova : Dall’11 al 21 ottobre, il Museo del Calcio internazionale si sposterà da Verona a Padova. La mostra itinerante che verrà allestita a Palazzo della Ragione, organizzata dall’associazione italiana cultura sport (Aics) nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio con la storia del Calcio”, propone oltre 300 cimeli dei Mondiali dal 1930 al 2014 e ha già richiamato oltre 40 mila persone in otto città. Da un lato ...

Calcio in lutto - è morto l'ex arbitro interNazionale Luigi Agnolin : ROMA - E' morto oggi a 75 anni l'ex arbitro internazionale Luigi Agnolin . arbitro dal 1961, ha diretto 226 gare in Serie A in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina - Cagliari , 3-0,. Nominato ...

Dalla Nazionale di calcio al mondiale juniores nel ciclismo : l'incredibile Evenepoel : Il ciclismo era già il mio sport preferito'. Ah, a 16 anni aveva pure partecipato a una mezza maratona, quella di Bruxelles, per seguire il papà che correva sui 42,195 km: per partire davanti, aveva ...

Novara vince il primo storico campionato Nazionale UNVS di calcio camminato : En plein novarese. La sezione UNVS di Novara presieduta da Tito De Rosa, ha organizzato e vinto, il primo storico campionato nazionale di calcio camminato. Disputata nella splendida cornice del Villaggio Azzurro di Novarello, la manifestazione ha visto imporsi gli azzurri over 55 sulle rappresentative veterane di Biella, Alessandria, Vercelli e Cuneo. Novara ha battuto Biella per 2-1, Vercelli 1-0 e successivamente ha perso ai calci di ...

Calcio - la Nazionale femminile per la prima volta allo Zini : CREMONA - - Per la prima volta nella storia la Nazionale femminile giocherà a Cremona. Sarà infatti lo stadio 'Giovanni Zini' ad ospitare martedì 9 ottobre , ore 18.15, l'amichevole con la Svezia. ...

Cagliari-Milan 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Barella da Nazionale - Suso sveglia i suoi : 1/9 Spada/LaPresse ...

Calcio - torneo Nazionale Anspi : squadra sampietrana vice campione d'Italia : SAN PIETRO VERNOTICO - I giovani atleti dell'oratorio San Domenico Savio della parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico sono vice campioni d'Italia nell'ambito del torneo nazionale Anspi ...

Nazionale - Sacchi : “al nostro calcio manca l’orgoglio : oggi fare il ct è dura” : “Al nostro calcio manca l’orgoglio: oggi fare il ct della Nazionale e’ ancora piu’ difficile”. Lo dice Arrigo Sacchi, all’indomani del pari dell’Italia con la Polonia. L’ex ct ha parlato di mancanza di spirito di squadra e di professionalita’ da parte dei giocatori italiani, e di mancanza di progetti da parte dei dirigenti. “mancano idee, e le idee non sono chiare. Per tutte ...

Nazionale - Sacchi si scaglia contro Balotelli : “il calcio è uno sport di squadra” : “Balotelli? Il calcio e’ uno sport di squadra, e anche se solo giochi a tennis quando il tuo compagno se ne va dove pare a lui, cosa dici e cosa fai?..”. Arrigo Sacchi, ai microfoni di Deejay Radio, commenta duramente la prestazione dell’attaccante azzurro ieri contro la Polonia, e nel rispondere alla domanda se al numero 9 non siano state concesse gia’ troppe opportunità, risponde ancora più duramente. ...

Calcio d'inizio per la nuova Nazionale contro la Polonia nella Nations League : Stasera a Bologna debutto per gli azzurri nel nuovo torneo a gironi per squadre nazionali. Molti i volti nuovi nella rifondazione portata avanti da Roberto Mancini dopo la clamorosa esclusione dagli ...

Danimarca - ammutinamento in Nazionale : convocati dilettanti e giocatori di calcio a 5 : Alla fine la sconfitta, ampiamente prevedibile, si è rivelata quasi onorevole: la Danimarca è stata battuta in amichevole dai padroni di casa della Slovacchia per 3-0, un risultato netto ma che poteva ...