Nasce “La Casa del SuperEroe” | una nuova struttura per l’accoglienza dei pazienti del

Nasce “La Casa del SuperEroe” - nuova struttura per l’accoglienza dei pazienti del Bambino Gesù : Realizzata dall’associazione “Un… due… tre… Alessio” Onlus con il sostegno di Sorgenia e RFI – Rete Ferroviaria Italiana che ha messo a disposizione l’appartamento in zona Roma – Ostiense. Nasce una nuova Casa per l’accoglienza di pazienti e famiglie dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Si chiama “La Casa del SuperEroe” ed è stata realizzata dall’associazione “Un… due… tre… Alessio” Onlus. L’inaugurazione si è tenuta ieri, lunedì 8 ...