Napoli | sparatoria in piazza Trieste e Trento | arrestato il pistolero folle

Napoli - sparatoria nella notte a via Argine : il 20enne ferito davanti alla fidanzata dopo una lite : Rissa con un ferimento accidentale la scorsa notte a Napoli : gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Nicola Aulisio e Pietro La Pasta, 20 e 37 anni, accusati insieme a un'altra ...

Napoli - dopo la sparatoria la protesta dei cittadini del Vasto : 'Andiamo via da qui' : 'Quello che si vive al Vasto è un clima di tensione e di razzismo. Ormai è sempre più difficile vivere in zona'. A dirlo è Omar, zio del ragazzo ferito due Giovedì sera tra via Milano e vico Venezia, ...