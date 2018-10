Napoli | pronto il rientro di Meret

Il comandante Esposito : 'Sono pronto a firmare - i vigili di Napoli non resteranno senza auto' : 'Per ruolo e per formazione qualsiasi pronuncia delle magistrature, anche quelle che non piacciono, io le rispetto sempre'. Così Ciro Esposito, comandante della Polizia municipale, alle prese con un ...

LIVE Napoli-Liverpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | Ci prova Milik - Alisson è pronto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...

Napoli - è fuga dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo : Ospedale San Paolo in ginocchio: è in oggettive difficoltà organizzative e di assistenza il pronto soccorso del presidio di via Terracina. Acuta la carenza di personale nei reparti di emergenza. Dopo ...

Diretta Juventus-Napoli - info streaming e tv su Sky : Cristiano Ronaldo pronto per la sfida : La settima giornata della Serie A ha in serbo due big-match imperdibili, uno di questi è Juventus-Napoli. La sfida si disputerà sabato 29 settembre alle ore 18.00 allo Stadium di Torino e, anche se il campionato è lungo, sarà una partita fondamentale per ambedue i club. I bianconeri sono primi a punteggio pieno mentre i partenopei sono secondi a -3 dalla capolista. La partita sarà trasmessa in Diretta tv e streaming sui canali Sky e non sulla ...

Napoli - Milik pronto a tornare titolare : il messaggio ad Ancelotti [VIDEO] : Il Napoli sta attraversando un momento importante, nell’ultimo match è arrivato l’importante successo sul campo del Torino, la squadra di Carlo Ancelotti sembra l’unica in grado di seguire il passo della Juventus. Nell’ultimo match ha riposato l’attaccante Milik, al suo posto Mertens, il polacco adesso sembra pronto a riprendersi il posto da titolare. In particolar modo Milik grande protagonista in ...

Napoli - Ancelotti pronto a cambiare ancora può riposare Insigne : Napoli - Muscoli sotto osservazione nel Napoli che prosegue il suo tour de force bilanciando energie e forma fisica. Dopo il pareggio senza reti di Belgrado , Ancelotti cerca l'undici migliore da ...

Montella pronto a tornare in panchina : “futuro? Firenze e Napoli nel cuore” : Vincenzo Montella ha parlato delle ipotesi per il suo futuro in panchina, non è da escludere la possibilità di un ritorno a Firenze “Futuro? Non lo so vedremo, mi sto riposando godendomi la famiglia, sono sereno e tranquillo, mi sto prendendo il mio tempo. Mi piace lavorare all’estero così come in Italia“. Parla così del suo futuro professionale il tecnico Vincenzo Montella dopo l’esperienza della scorsa stagione al ...

Napoli - apre il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare : 'Questo è un punto di partenza' : Qualche volta arrivano anche belle notizie dal settore della sanità. In particolare, possono gioire i cittadini residenti a Napoli per la nuova apertura del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare che si attendeva oramai da anni, ma che finalmente si è ufficialmente realizzata. Pertanto questa mattina, alle ore 08.01 del 15 settembre, il pronto soccorso ha ufficialmente aperto i battenti tramite un'altoparlante che ha comunicato l'attivazione del ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : non solo il Bari - pronto ad acquistare un altro club : “Datemi la possibilità e compro l’Hajduk. Abbiamo giocato a Spalato una partita amichevole. Se Reja viene ad allenare a Spalato? Dovreste chiederlo al presidente dell’Hajduk. Io sono sempre in contatto con Reja. Costantemente, lo chiamo da anni ormai, da quando sono tornato in Serie A, gli chiedo di venire a Napoli per aiutarmi e lui rifiuta. Ecco perché sono stato sorpreso dal fatto che mi ha detto che ‘volentieri’ sarebbe venuto ...

