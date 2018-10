Napoli | contro i furti 34 telecamere nella chiesa di Leopardi

Napoli - Hamsik : “Champions - attenzione ai 2 punti contro Stella Rossa” : Intervenuto ai microfoni della “Pravda” dal ritiro della Nazionale slovacca, Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’impresa degli azzurri contro il Liverpool in Champions e non solo: “Abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La forza offensiva del Liverpool è incredibile, ma siamo riusciti a non farli […] L'articolo Napoli, Hamsik: ...

Tragedia a Pisa - auto contro pullman : muore un giovane di Napoli : Una vera e propria Tragedia si è consumata venerdì 5 ottobre in provincia di Pisa, precisamente a Migliarino, frazione del comune di Vecchiano. Un giovane di appena 28 anni, Giulio Palma, originario di Giugliano provincia di Napoli è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Via Aurelia Sud, perdendo drammaticamente la vita [VIDEO]. Secondo quanto riportato da Pisa Today, il ventottenne era a bordo della sua vettura quando si è andato ...

Napoli - colpi di pistola contro una casa nella notte : ferito innocente in camera da letto : Poco prima di mezzanotte i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti nel rione Lauro in via Leopardi, a Fuorigrotta, dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco esplosi in strada e un...

Solalinde - il prete coraggio contro i narcos a Napoli con Sant'Egidio : ... lei dice: 'sono un segno dei tempi, vittime del neoliberismo selvaggio che ha divorato il loro paese e li ha costretti a lasciarlo', 'testimoni' feriti 'di un mondo in disfacimento' ma anche '...

Napoli - Ancelotti pensa al turnover. E Allan "sbotta" contro Tite : L'allenatore del Napoli. Carlo Ancelotti. Afp Tira aria di turnover, oltre che un forte vento, a Napoli. Ancelotti non ha fatto mistero con i suoi calciatori che ha in mente di cambiare nuovamente ...

Napoli - spari contro casa : un ferito : ANSA, - Napoli, 6 OTT - Un uomo di 64 anni ha riportato un'escoriazione a causa di colpi di pistola sparati in serata nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via ...

Napoli - manifesti CasaPound contro il preside del liceo Pansini : ... oggi antifascisti' e un documento in cui dichiarano: 'Non possiamo far finta di non vedere, specialmente per la situazione politica attuale, con un governo fascista, xenofobo e omofobo, che tutela ...

Napoli - alba di terrore : otto colpi di pistola contro il bar pasticceria : Spari contro un bar del quartiere Miano, alla periferia nord di Napoli: otto i bossoli 9x21 rinvenuti in strada, colpite e danneggiate tre delle quattro porte dell'esercizio commerciale che ha aperto ...

Napoli - la Galleria Umberto come un campo di calcetto : pallonate contro vetrine e saracinesche : Mentre il Napoli di Ancelotti impartiva una sonora lezione agli altezzozi inglesi del Liverpool in un'altra zona della città si giocava un'altra burrascosa partita di calcio. In palio, però, non ...

Colera a Napoli - De Giovanni vs Feltri : "Attento a non ammalarti"/ Scrittore contro il direttore di Libero : Colera a Napoli, De Giovanni vs Feltri: "Attento a non ammalarti". Scrittore contro il direttore di Libero per il titolo del suo quotidiano sulla malattia contratta da due bengalesi(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 17:45:00 GMT)

Colera a Napoli - De Giovanni contro Feltri : “Gli auguro di non ammalarsi”. Odg : “Esempio di come non si fa giornalismo” : “auguro a Feltri di non ammalarsi a Napoli, ma di stare attento. Perché se io pensassi e facessi un titolo in prima pagina sul fatto che questa è una città in cui c’è il Colera non ci verrei”. Lo scrittore Maurizio De Giovanni commenta così il titolo di apertura del quotidiano Libero, “Torna il Colera a Napoli“, incentrato sul caso della malattia infettiva che ha colpito mamma e figlio originari del Bangladesh di ...

Napoli - Due casi di colera : 'Situazione del tutto sotto controllo' : S ituazione sotto controllo per i due casi di colera registrati ieri all'ospedale Cotugno di Napoli . Si tratta di un piccolo paziente di 2 anni, trasferito dall'ospedale pediatrico Santobono, e della ...