Napoli | Colomba su Insigne | “La mossa di Ancelotti è stata vincente”

(Di martedì 9 ottobre 2018) Ospite a Radio 1 Sport, il nuovo canale digitale di Rai Radio 1, l’ex allenatore delFrancoha detto la sua sullaoffensiva di, che ha iniziato a schierarepiù vicino all’area avversaria: “Lafatta dadi schierarlo come seconda punta èvincente, riesce a sfruttare tutta la sua velocità e rapidità di esecuzione“. Poi ricorda la sua di “” ai tempi del Parma: “Io all’epoca reinventai Giovinco in una posizione diversa e riuscì a segnare molti più gol. Per quanto riguarda il discorso offensivo servirebbe un attaccante che possa fare da perno“. Chiusura sulla Serie A: “È presto ancora per parlare di campionato chiuso, anche se sembra impossibile immaginare un’altra squadra che riesca a fare più punti della Juve. Ilperò ha la possibilità di giocare ...