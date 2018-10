tuttoandroid

: Moshi rivela il suo nuovo adattatore “Made for #Google” Type C audio + ricarica - TuttoAndroid : Moshi rivela il suo nuovo adattatore “Made for #Google” Type C audio + ricarica -

(Di martedì 9 ottobre 2018)svela un"Made for Google" per ascoltare musica da auricolare mentre siPixel 3/Pixel 3 XL L'articoloil suo“Made for Google”proviene da TuttoAndroid.