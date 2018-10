“Morto sul colpo” Un’altra tragedia sul lavoro | travolto da un’esplosione improvvisa

caffeinamagazine

(Di martedì 9 ottobre 2018)questa mattina alla periferia di Reggio Emilia. Per cause ancora da accertare un silos di acetilene nell’ex inceneritore Ire di via dei Gonzaga a Sesso è esploso uccidendo un operaio mentre erano in corso dei lavori nei pressi dell’impianto. La deflagrazione è avvenuta poco dopo le 8.30, a quanto si apprende non ci sarebbero altri feriti. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco, ma per l’addetto non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti carabinieri e polizia, con la questura che procede per i rilievi assieme agli uomini della Scientifica e della medicina delper chiarire i contorni della.Le denunce di infortunio sul, con esito mortale, presentate all’Inail nei primi sei mesi di quest’anno sono state 469, quattro in meno rispetto alle 473 dell’analogo periodo del 2017 (-0,8%). I ...