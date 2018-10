Morto ex presidente ETH Hans Heinrich Hauri

Vietnam : Morto il presidente Tran Dai Quang : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morto il presidente vietnamita Tran Dai Quang : Hanoi, 21 set. (AdnKronos/Dpa) – E’ Morto all’età di 61 anni, a seguito di una “grave malattia”, il presidente vietnamita Tran Dai Quang . Lo ha annunciato il governo di Hanoi, precisando che il presidente si è spento al 108 Military Central Hospital ma non fornendo ulteriori dettagli sulla malattia di cui soffriva. Da tempo in Vietnam circolavano voci sulle condizioni di salute di Quang , senza che queste ...

Vietnam - Morto per una grave malattia il presidente Tran Dai Quang : E' morto in ospedale a causa di una grave malattia il presidente Vietnam ita Tran Dai Quang . Aveva 61 anni. Quang aveva ospitato il presidente Usa Donald Trump durante la sua prima visita di Stato al ...

È Morto il presidente del Vietnam - Tran Dai Quang : Aveva 61 anni ed era gravemente malato The post È morto il presidente del Vietnam , Tran Dai Quang appeared first on Il Post.

Regeni - Fico a Il Cairo : Al Sisi “Morto 2 volte per depistaggi”/ Presidente Camera : ”tesi rapporti con Egitto” : Giulio Regeni, Roberto Fico in missione a Il Cairo: "Al Sisi dice che il giovane è morto 2 volte per colpa dei depistaggi". Indagini in stallo, Presidente Camera: "con Egitto rapporti tesi"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:20:00 GMT)