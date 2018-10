Morte Frizzi | Carlotta Mantovan | Così ho spiegato a mia figlia l' assenza del

Carlotta Mantovan parla per la prima volta dopo la Morte di Fabrizio Frizzi : Carlotta Mantovan ha rilasciato la prima intervista da quando è morto suo marito Fabrizio Frizzi lo scorso 26 marzo. La giornalista, che si era ritirata dalla vita pubblica dopo il tragico evento, sta ricominciando poco a poco a vivere normalmente. E lo fa soprattutto e grazie a Stella, la figlia di 5 anni che ha avuto dal presentatore scomparso. La Mantovan ha spiegato a Eleonora Daniele durante il programma Storie italiane: Si riparte da ...

Carlotta Mantovan : 8 mesi dopo la Morte di Frizzi - la sua vita è così : Sono passati 8 mesi da quel 26 marzo in cui tutta l’Italia si sentita più sola. Otto mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi tra l’incredulità di amici, parenti e milioni di telespettatori che, lasciandolo entrare giorno dopo giorno nelle loro case, lo aveva adottato come uno della famiglia. Da quel giorno tante cose sono cambiate ma il dolore, quello no, ne sa qualcosa Carlotta Mantovan, giornalista e moglie del compianto conduttore Rai ...

Carlotta Mantovan debutta in Rai - dopo la Morte di Frizzi sarà nel programma Tutta salute : Carlotta Mantovan torna in tv dopo la perdita del compagno, e padre della sua piccola Stella, Fabrizio Frizzi. L'ex Miss Italia ha partecipato come ospite al programma di Rai Tre 'Agorà Estate' e nel ...

Adriana Volpe la Morte di Frizzi mi ha sconvolta : A due giorni dal debutto di Adriana Volpe come autrice di un programma tutto suo, Profumo d’estate (in onda su Rai 2 alle 17.15 per tre puntate), riflette sulla sua vita e sulla carriera e confida al settimanale ‘Intimità’ di essere profondamente cambiata con la morte di Fabrizio Frizzi. Sulle pagine del magazine, Adriana Volpe fa un bilancio di ciò che ha ottenuto fino ad ora e di cosa si augura per il futuro puntualizzando che adesso, con la ...

Adriana Volpe : 'Con la Morte di Frizzi ho capito che devo afferrare quanto la vita mi regala' : A due giorni dal debutto di Adriana Volpe come autrice di un programma tutto suo, Profumo d'estate , in onda su Rai 2 alle 17.15 per tre puntate, , l'ex voto de I Fatti Vostri riflette sulla sua vita ...

Adriana Volpe : “La Morte di Frizzi mi ha cambiata” : Adriana Volpe e la scomparsa di Fabrizio Frizzi Tempo di riflessioni per Adriana Volpe. La conduttrice Rai si racconta al settimanale Intimità confessando di essere nel pieno di un cambiamento interiore. Ad aver stimolato il cambiamento di Adriana Volpe, pare siano stati degli eventi spiacevoli che l’hanno segnata nel profondo: “Anche la scomparsa di Fabrizio Frizzi mi ha sconvolto: per me […] L'articolo Adriana Volpe: ...