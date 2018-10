Ministro Bonisoli | Cinepanettoni? Sono cultura

Italia con Ministro Bonisoli in pole a Forum Cultura Pietroburgo : Ma al Forum parteciperanno altri rappresentanti dell'Unesco, la cui missione è promuovere la pace attraverso lo sviluppo della cooperazione internazionale in materia di istruzione, scienza e Cultura.

Salone del LIbro - il Ministro Bonisoli conferma che l ipotesi di 'nazionalizzare' il marchio è allo studio : 'Il Salone del LIbro di Torino è un patrimonio culturale e visto che il mio ministero si occupa di cultura anche il Salone è un pezzo della cultura italiana di cui occuparsi'. Così il ministro per i ...

Sgarbi : “Ministro Bonisoli su abolizione storia dell’arte? Ha ragione - è intellettualmente onesto. La odiavo anch’io” : “La battuta del ministro Bonisoli sull’abolizione della storia dell’arte al liceo? Mi piace questo aspetto del ministro, perché non è conformistico“. Così il critico d’arte Vittorio Sgarbi, ospite di Morning Show, su Radio Padova, commenta la frase scherzosa pronunciata dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, nel corso di un incontro con tutti i sovrintendenti d’Italia che si è svolto nei giorni scorsi. ...

La battuta del Ministro ai Beni culturali Bonisoli : “La storia dell’arte? La abolirei - al liceo era una pena per me” : Durante un incontro con i sovrintendenti d’Italia, negli uffici liguri di Belle arti, un sovrintendete chiede al ministro Alberto Bonisoli se non sia il caso di rivedere i criteri di selezione e reclutamento dei dirigenti dei musei, considerato che “per gli idonei di storia dell’arte la graduatoria non è ancora finita. E quindi rischiamo di avere tra i dirigenti soltanto storici dell’arte e non architetti o ...

Bonisoli - il Ministro dell’Arte che s’annoiava durante l’ora di Storia dell’Arte : Il ministro dei Beni Culturali si chiama Alberto Bonisoli. Ieri era a Genova e in un incontro con storici dell’Arte, rispondendo a una riflessione avanzata da un funzionario circa la inutilità dell’insegnamento della Storia dell’Arte al liceo, ha dichiarato: “Anch’io la abolirei. Al liceo era una pena per me, quindi la capisco e condivido il suo disagio profondo”. Non sappiamo se fosse nero sarcasmo né se le sue parole fossero una protesta ...

Alberto Bonisoli : “Abolirei la storia dell’arte” : la battuta del Ministro che non fa ridere : La battuta del ministro Alberto Bonisoli in merito all'abolizione della storia dell'arte si sta trasformando in un casus belli. Alle parole del titolare del Mibac risponde la portavoce dell'Associazione Insegnanti di storia dell'Arte: "Bizzarro, la sua maggioranza vuole potenziarne l'insegnamento nelle scuole".Continua a leggere

Secondo il Ministro Bonisoli Netflix e le piattaforme di streaming devono essere normate : Alfonso Cuarón con il Leone d’oro vinto a Venezia per “Roma”, film prodotto da Netflix (foto: Getty) Ha fatto molto discutere e ancora lo sta facendo la vittoria alla Mostra del cinema di Venezia appena conclusasi di Roma di Alfonso Cuarón, pellicola prodotta da Netflix e che sarà presto pubblicata sulla piattaforma di streaming. Alcune associazioni che rappresentano le sale cinematografiche e gli esercenti, infatti, hanno ...

Crollo San Giuseppe Falegnami - il Ministro Bonisoli : «Adesso controlli in tutte le città» : A pochi giorni dal Crollo del tetto nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, il ministro alla Cultura, Alberto Bonisoli, ha effettuato insieme con i vigili del fuoco un sopralluogo nella chiesa dei ...

Roma - crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami/ Ultime notizie - Ministro Bonisoli “Avviata ispezione” : Roma, crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:21:00 GMT)

VENEZIA 75 - Le dichiarazioni del Ministro Alberto Bonisoli : La città di VENEZIA - ha aggiunto il Bonisoli - è una città particolare dove la caratura, il tipo di patrimonio artistico e anche il tipo di visibilità che ha la cultura è unico al mondo e merita un'...

Terremoto Centro Italia - Ministro Bonisoli : salvata buona parte del patrimonio artistico : “Nel giorno del secondo anniversario del sisma che ha sconvolto il Centro Italia, il mio primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Una delle mie prime visite ufficiali da Ministro è stata proprio nelle zone così duramente colpite, per testimoniare la vicinanza del governo a chi è stato messo a dura prova. Per quanto di nostra competenza, in questi due anni, la macchina del recupero e della messa in sicurezza dei beni culturali ha ...

Beni culturali - il Ministro Bonisoli propone di impiegare al Mibac gli esuberi del Miur. Ma tra le categorie è polemica : Biblioteche ed archivi sono a rischio chiusura per mancanza di profili professionali specifici? Diverse aree archeologiche e musei sono in crescente difficoltà perché da tempo sottorganico e le Soprintendenze faticano a svolgere il loro lavoro a causa del personale insufficiente? Al problema, noto da anni ma sostanzialmente irrisolto, prova a dare una risposta il ministro Bonisoli. Pensando a nuove corpose assunzioni. Almeno 6mila posti di ...

La prima volta del Ministro Bonisoli a Cinecittà : 'Vi devo confessare che non c'ero mai stato. Gli studi li avevo visti sempre dall'esterno, e invece è un luogo in cui si deve entrare'. ha dichiarato durante il tour della fabbrica dei sogni italiana ...

Napoli - ultima domenica gratis al museo : «Bonisoli ci ripensi». Ma c'è chi è d'accordo col Ministro : «ministro ripensaci, perché i giovani di Napoli hanno bisogno di acculturarsi e scoprire le bellezze della nostra città». E? il messaggio, condiviso da più...